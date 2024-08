Commerzbank entdeckt Baltikum als Wachstumsmarkt

Die Commerzbank will mit der Eröffnung eines Standorts in Litauen ihre Präsenz im Baltikum ausbauen.

Die neue Repräsentanz solle im Dezember die Pforten öffnen, teilte das Frankfurter Geldhaus am Mittwoch mit. "Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner der baltischen Länder", sagte

Michael Kotzbauer, im Vorstand der Commerzbank für das Firmenkundengeschäft zuständig. Die Filiale in der litauischen Hauptstadt Vilnius solle als Knotenpunkt für die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen dienen. Dem Institut gehe es in erster Linie um Handels- und Projektfinanzierungen in der Region.