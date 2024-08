dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Mittwoch nach einer Hängepartie aus. Diese könnte bis zum Ende der Woche andauern. Dann wird eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet. Dieser könnte am Freitag im Rahmen eines Notenbanker-Treffens konkreter werden, was die allseits erwartete erste Zinssenkung der Fed betrifft. Am Mittwoch zeichnet sich in Deutschland deshalb ein wenig bewegter Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt knapp mit 0,1 Prozent im Plus bei 18.377 Punkten. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seine zehntägige Gewinnsträhne mit moderaten Abschlägen beendet, ohne dass es aber klar erkennbare Gewinnmitnahmen gab.

USA: - VORSICHT PRÄGT GESCHEHEN - Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole haben sich die Anleger an den US-Börsen am Dienstag zurückgehalten. Der Aktienmarkt spekuliere vor allem darauf, dass sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei dem Treffen positiv zu den Aussichten der heimischen Wirtschaft äußere und klare Hinweise auf Zinssenkungen gebe, hieß es vom Broker Indexradar. Jerome Powell hatte zuletzt eine Zinssenkung für September signalisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,15 Prozent tiefer bei 40.834,97 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte im späten Handel 0,1 Prozent ein. Von der Wall Street hatte es am Vortag keine positiven Signale gegeben. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um rund ein Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,1 Prozent nach.

DAX 18357,52 -0,35% XDAX 18353,69 -0,48% EuroSTOXX 50 4857,58 -0,28% Stoxx50 4456,17 -0,41% DJIA 40834,97 -0,15% S&P 500 5597,12 -0,20% NASDAQ 100 19719,82 -0,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,67 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1120 -0,09% USD/Yen 145,71 0,30% Euro/Yen 162,03 0,21%

ROHÖL:

Brent 77,11 -0,09 USD WTI 73,05 -0,12 USD

/jha/