GNW-Adhoc: Tabnine baut Plattform-Partnerschaften aus und bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Kontrolle bei der Bereitstellung von KI-Software-Entwicklungstools

^TEL AVIV, Israel, Aug. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine (https://www.tabnine.com/), Begründer der Kategorie KI-Code-Assistenten, hat heute eine neue Plattform-Partnerschaft mit Broadcom Inc., eine Integration mit IBM sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Partnerschaften mit Amazon Web Services (AWS), DigitalOcean, Google Cloud und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bekannt gegeben. Mittels der neuen und erweiterten Plattform-Partnerschaften können Unternehmen bei der Bereitstellung KI-gestützter Softwareentwicklungstools von Tabnine problemlos mit ihrem bevorzugten Infrastruktur-Anbieter zusammenarbeiten. Unternehmen haben die Möglichkeit, Tabnines KI-Code-Assistenten lokal On- Premises, in einer privaten Cloud oder auf der sicheren SaaS-Plattform von Tabnine auszuführen. Die Partnerschaft und die Integrationen verbessern zudem die Fähigkeit von Tabnine, privat gehostete Modelle nahtlos in die bevorzugte Cloud-Plattform eines Kunden zu integrieren. Dies hilft Entwicklern, die Kontrolle über ihre Tools zu behalten, auch wenn sich die Technologielandschaft - insbesondere im Bereich KI - rasant weiterentwickelt. ?Im Wettlauf um den Einsatz von KI sind viele Unternehmen bei der Bewertung der besten Plattform, des besten Modells und der besten KI-Anwendungen von der ?analysis paralysis", der sogenannten Analyselähmung, betroffen. Tabnine ist die Lösung für diese Aufgabe: Tabnine bietet Unternehmen einen führenden und sich schnell entwickelnden KI-Code-Assistenten, der überall und in jeder gewünschten Form eingesetzt werden kann, ohne an ein bestimmtes Modell oder an das Ökosystem eines einzelnen Anbieters gebunden zu sein", sagt Peter Guagenti, President bei Tabnine. ?Flexibilität ist ein entscheidender Faktor, um KI-Investitionen zukunftssicher zu gestalten, und sie wird immer ein fundamentaler Bestandteil sein, wie Tabnine unsere Kunden unterstützt." Durch die Integration mit der Enterprise Cloud-Plattform von IBM stellt Tabnine Entwicklern seine umfassende Suite von KI-Softwareentwicklungsagenten zur Verfügung; von der Codegenerierung über die autonome Erstellung von Tests und Dokumentation bis hin zur Codekorrektur und Refactoring. ?Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz benötigen Unternehmen ein sicheres und konformes Fundament, um Innovationen voranzutreiben. Mit integrierten Sicherheits- und Compliance-Kontrollen bietet die Enterprise Cloud-Plattform von IBM die Grundlage, die Unternehmen für den Einsatz von KI benötigen. Darüber hinaus ermöglicht die kontinuierliche Zusammenarbeit von Tabnine und IBM den Einsatz von Red Hat OpenShift auf der IBM Cloud und bietet Entwicklern eine Lösung, um die Bereitstellung mit der notwendigen Agilität und Sicherheit auszuführen, die für eine hohe Akzeptanz in stark regulierten Branchen erforderlich ist," sagt Prakash Patnni, Managing Director - Digital Transformation, IBM Cloud for Financial Services. Kunden von VMware Private AI erhalten exklusiven Zugriff auf Tabnine in privaten, On-Premise Umgebungen. ?Unternehmen entscheiden sich aus verschiedenen Gründen wie Datenschutz, Kontrolle und Compliance für den Einsatz von KI-Code-Assistenten On-Premises. Mit VMware Private AI Foundation mit NVIDIA können Kunden ihre bevorzugte KI- Software und -Modelle ausführen und gleichzeitig die KI-Kapazität intelligent teilen, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Unsere Partnerschaft mit Tabnine wird es Entwicklern ermöglichen, die benutzerdefinierten KI-Tools von Tabnine einzusetzen, um Anwendungen schneller und effizienter zu entwickeln und bereitzustellen, ohne auf Datenschutz oder Kontrolle verzichten zu müssen," sagt Chris Wolf, Global Head of AI and Advanced Services, Broadcom. Vollständige Kontrolle und Flexibilität bei der Bereitstellung Tabnine bietet Entwicklungsteams die vollständige Kontrolle und Flexibilität bei der Bereitstellung ihrer KI-Softwareentwicklungstools hinsichtlich einer Vielzahl von Infrastrukturanbietern. Zusätzlich zu den neuen Partnerschaften kooperiert Tabnine mit folgenden Unternehmen: * DigitalOcean. DO ist seit langem der Ort, an dem Entwickler mit ihren bevorzugten Technologien Lösungen innovieren. Sie wissen, dass DO die Voraussetzungen geschaffen hat, um ihnen den Einstieg und die Skalierung zu erleichtern. ?Wie Tabnine teilen wir die Philosophie, den Bedürfnissen der Entwickler von heute und morgen gerecht zu werden. Dazu gehört nicht nur der Aufbau einer strategischen Partnerschaft, sondern auch die Vereinfachung des Abonnements und der direkte Zugang zu den Innovationen von Tabnine direkt über den DO Marketplace (https://marketplace.digitalocean.com/add- ons/tabnine)." - Rodrigo Orzari, Director of Partnerships bei DigitalOcean * Google Cloud. Entwickler können auf Google Cloud hochqualitative, skalierbare Anwendungen erstellen und dabei die KI-gestützte Unterstützung von Tabnine nutzen. ?Die Integration von Tabnine in Google Cloud bietet Entwicklern KI-basierte Tools, die die Codegenerierung beschleunigen und gängige Aufgaben der Softwareentwicklung automatisieren - alles innerhalb ihrer bestehenden Entwicklungsumgebungen. Google Cloud-Kunden schätzen die Wahlfreiheit und können unsere KI-optimierte Infrastruktur nutzen, um Tabnine-Workloads im gesamten Unternehmen problemlos zu skalieren." - Stephen Orban, VP of Migrations, ISVs, and Marketplace, Google Cloud * Oracle Cloud Infrastructure. Die KI-gestützten Softwareentwicklungstools von Tabnine ermöglichen es Entwicklern, skalierbare Anwendungen auf der leistungsstarken, KI-optimierten Infrastruktur von OCI bereitzustellen. ?Entwickler verlangen Flexibilität, und Tabnine hilft Entwicklern, ihre Anwendungen schnell und effizient zu bauen, indem Routineaufgaben im Softwareentwicklungsprozess automatisiert werden. Sie können ihre Anwendungen mit OCI Kubernetes Engine (OKE) im großen Maßstab bereitstellen und verwalten, in den OCI Generative AI Service integrieren und die KI- Funktionen in Oracle Database, HeatWave MySQL und vielen anderen nutzen." - Aanand Krishnan, VP, Product Management, OCI Privat. Personalisiert. Geschützt. Mit Tabnine muss man für den Zugriff auf die innovativsten generativen KI-Tools nicht die Kontrolle über den Code und die Daten an Dritte abgeben. Unabhängig davon, ob der KI-Code-Assistent von Tabnine On-Premises, in einer virtuellen privaten Cloud nach Wahl oder auf der sicheren SaaS-Plattform von Tabnine bereitgestellt wird: Tabnines Fokus auf Datenschutz und Lizenzkonformität stellt sicher, dass die vertraulichen Daten der Kunden geschützt bleiben und ihre geistigen Eigentumsrechte stets respektiert werden. Mehr über Tabnine, Pakete, Preise und Funktionen: https://www.tabnine.com/pricing/ Über Tabnine Tabnine unterstützt Entwicklungsteams jeder Größe dabei, Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um den Softwareentwicklungszyklus zu beschleunigen und zu verbessern. Als ursprünglicher KI-Codierassistent wurde Tabnine bereits von Millionen von Entwicklern weltweit eingesetzt, um die Codequalität und die Zufriedenheit der Entwickler mithilfe generativer KI zu steigern. Im Gegensatz zu anderen Programmierassistenten haben sie bei Tabnine die Kontrolle über die KI. Diese ist umfassend auf Ihr Entwicklungsteam zugeschnitten, privat und sicher (sie läuft problemlos in Ihren kontrollierten Umgebungen), speichert oder trainiert niemals den Code des Unternehmens oder Benutzerdaten und bietet Modelle, die ausschließlich auf Open-Source-Code mit offenen Lizenzen trainiert wurden, um IP-Risiken auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter tabnine.com (http://tabnine.com). Gerne können Sie uns auch auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/tabnine/) folgen.