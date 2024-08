Habeck - 2025 ist Reform der Schuldenbremse möglich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet im nächsten Jahr mit Änderungen bei der Schuldenbremse.

Die Debatte habe sich bereits entwickelt, nahezu alle Ökonomen und großen Institutionen in der Wirtschaft seien für eine Reform, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einem Bürgerdialog in Berlin. "Nur die Politik ist noch nicht soweit." Es werde sich aber vermutlich 2025 etwas tun, entweder mit Ausnahmen für bestimmte Investitionen oder allgemein mehr Flexibilität innerhalb des im Grundgesetz verankerten Regelwerks, das die Ausgaben des Staates begrenzen soll. "Da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es kommt." Das heiße dann aber nicht, dass Geld ausgegeben werden könne, als "gäbe es kein Morgen".

Innerhalb der Ampel-Koalition drängen SPD und Grüne auf die Reform, die FDP um Finanzminister Christian Lindner ist aber strikt dagegen. Das Thema dürfte vor der Bundestagswahl, die vermutlich im Spätsommer 2025 stattfindet, eine wichtige Rolle spielen.

Habeck ergänzte, die Ausgangssituation habe sich verändert. Die Schuldenbremse sei in einer Lage eingeführt worden, als die Haushalte aus dem Ruder liefen und sehr hohe Zinszahlungen anfielen. Dies sei nicht mehr das Hauptproblem heute. Wichtiger sei es, die Wirtschaft zukunftsfest zu machen. Auch die Bundeswehr sei weit von ihrem optimalen Zustand entfernt.

(Bericht von Christian Krämer; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)