Insider - Walmart nimmt mit Verkauf von JD.com-Anteil Milliarden ein

Hongkong (Reuters) - Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat sich einem Insider zufolge von seiner Beteiligung am chinesischen Internetkonzern JD.com getrennt.

Eine Platzierung der Aktien sei vollständig gezeichnet worden und habe am oberen Ende der gebotenen Spanne einen Wert von 3,74 Milliarden Dollar gehabt, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Reuters hatte zuvor unter Hinweis auf Unternehmensunterlagen berichtet, dass Walmart seine Anteile verkaufen und sich stattdessen stärker auf seine eigenen Geschäfte in der Volksrepublik fokussieren will.

"Diese Entscheidung ermöglicht es uns, uns auf unsere starken China-Aktivitäten für Walmart China und Sam’s Club zu konzentrieren und Kapital für andere Prioritäten einzusetzen", hieß es in den Unterlagen. Mit JD.com sei aber eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen vereinbart worden. Das chinesische Unternehmen erklärte, man sei "voller Zuversicht in die künftige Zusammenarbeit."

Wie aus den Unterlagen hervorgeht, bot Walmart 144,5 Millionen American Depositary Shares (ADS) von JD.com in einer Spanne zwischen 24,85 bis 25,85 Dollar an. Die Aktien wurden damit mit einem Abschlag von bis zu 11,8 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag von 28,19 Dollar offeriert. Morgan Stanley begleitete den Deal. Walmart war 2016 bei JD.com eingestiegen und mit einem Anteil von 5,19 Prozent größter Anteilseigner. Die Aktien von JD.com sind seit ihrem Höchststand Anfang 2021 um rund 70 Prozent gefallen und haben sich gegenüber 2016, als Walmart Hauptaktionär wurde, kaum verändert.

