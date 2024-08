Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche 2024 des Rückkaufangebots zum Festpreis



21.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





English version:

meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen

Version française:

meiertobler.ch/fr/investisseurs/communiques-ad-hoc

Versione italiana:

meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc

Schwerzenbach, 21. August 2024

Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche 2024 des Rückkaufangebots zum Festpreis

Der Verwaltungsrat der Meier Tobler Group AG hat am 20. August 2024 den Rückkauf von maximal 222 222 eigenen Namenaktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung beschlossen, was maximal 1.92 Prozent des aktuellen Aktienkapitals entspricht. Diese bereits in Aussicht gestellte zweite Tranche des Rückkaufangebots zum Festpreis wird vom 22. August 2024 bis 5. September 2024, 12.00 Uhr MESZ, dauern. Der angebotene Festpreis beträgt CHF 27.00 je Namenaktie. Das maximale Volumen der zweiten Tranche beläuft sich somit auf maximal CHF 6.0 Mio.

Die Meier Tobler Group AG hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung des Aktienrückkaufs beauftragt.

Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden.



Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch

Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute rund 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG).

Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungenzur Verfügung.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Ad hoc - Mitteilung (PDF)

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Bahnstrasse 24 8603 Schwerzenbach Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 41 00 E-Mail: info@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1971793

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1971793 21.08.2024 CET/CEST