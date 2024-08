Hellofresh weiter im Aufwind - Aktivistischer Investor an Bord

Der am Vorabend bekannt gewordene Einstieg eines aktivistischen Investors hat der Erholung von Hellofresh am Donnerstag weiteren Schwung gegeben. Die Aktien des Kochboxenversenders zogen am Morgen um bis zu 8,5 Prozent an.

Am Mittwoch wurde nach Börsenschluss vermeldet, dass der Investor Active Ownership Capital auf insgesamt fast 6,7 Prozent der Stimmrechte kommt. Nahe der 8-Euro-Marke erreichten die Aktien ein Hoch seit Anfang März, dann stockte die Rally. Zuletzt belief sich das Kursplus auf 5,5 Prozent bei 7,72 Euro.

Ein Händler äußerte am Morgen die Vermutung, dass ein solcher Investor auf eine wirtschaftliche Trennung der beiden Geschäftsfelder drängen könnte. Kochboxen könnten in solch einem Szenario zur Ertragsperle gemacht und Fertigmahlzeiten "als wachstumsstarkes Unternehmen etabliert" werden. Dies wäre aber wohl nicht mit dem aktuellen Management denkbar, warnte der Händler. Sollte es die Intention von Active Ownership sein, müsse der Investor wohl eine Änderung im Management herbeiführen, was der Börsianer als derzeit unrealistisch ansieht.