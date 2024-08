K+S fallen auf Tradegate - Baader: Branche bleibt unter Druck

Eine Verkaufsempfehlung durch die Baader Bank hat die Aktien von K+S am Freitagmorgen belastet. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,5 Prozent auf 10,50 Euro. Im Xetra-Hauptgeschäft würden sie sich damit wieder ihrem in der laufenden Woche erreichten Tief seit Mai 2021 bei 10,43 Euro nähern.

Baader-Analyst Konstantin Wiechert kappte das Kursziel für K+S von 18,00 auf 7,50 Euro und stufte die Aktien in der Folge von "Add" auf "Sell" ab. Er verweist auf ein schwieriges Geschäftsumfeld. Eher niedrige Preise für Feldfrüchte und höhere Kosten für Landwirte schränkten deren Düngerbudget ein, erklärt der Analyst. Zudem gebe es weltweit reichlich Kaliangebot, was die Preismacht der Produzenten begrenze. Dieses Umfeld dürfte sich so schnell nicht ändern. Anleger sollten sich daher erst einmal zurückhalten.