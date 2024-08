Dow Jones Industrial Index – Geht dem beliebten US-Index die Puste aus?

Die negative Divergenz zwischen dem Gesamtmarkt und dem Dow Jones Transport, die saisonale Schwäche und ein kleiner Abwärtstrend könnten den Anlegern an der Wall Street einen Strich durch die Rechnung machen.

Der legändere Charles Dow hat schon vor sehr langer Zeit den Zusammenhang zwischen den Transportaktien und dem Gesamtmarkt herausgefunden. Trotz der schönen digitalen Welt müssen bis zum heutigen Tagen Waren von einem Ort zum anderen transportiert werden. Nimmt dies ab, ist mit einer Konjunkturabkühlung zu rechnen und somit mit einer Schwäche an den Aktienmärkten und natürlich auch umgekehrt. Daher schauen seit viele Jahrzehnten Technische Analysten sich den Dow Jones Transport-Index an. Und dieser generiert gerne negative Divergenzen, wie es zwischen Februar und März der Fall war. Auch im Augenblick laufen beide Indizes nicht in die gleiche Richtung, was sie ansonsten gerne machen. Im Dow Jones Transport ist ein Abwärtstrend zu sehen, an dem der besagte Index erst einmal gescheitert ist. Daher kommt auch der Gesamtmarkt nicht so recht voran.