dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 18 493 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte in der laufenden Woche seinen rund 1.500-Punkte-Kursrutsch vom Monatsanfang endgültig wettgemacht, für mehr fehlt ihm bislang allerdings die Kraft. Im Fokus steht nun die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anleger erhoffen sich von der Rede von Powell Hinweise, ob und wie deutlich die Fed den Leitzins im September senken wird und ob mit weiteren Zinsschritten im Jahresverlauf zu rechnen ist.

USA: - KURSVERLUSTE - Angeführt von deutlich schwächeren Technologiewerten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell eingeknickt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,43 Prozent tiefer bei 40.712,78 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,89 Prozent auf 5.570,64 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,68 Prozent auf 19.491,84 Punkte nach unten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Das Warten auf geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole prägt weiter das Geschehen. Am Nachmittag wird dort die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank hingegen zuletzt um 0,4 Prozent, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,6 Prozent zulegte.

DAX 18493,39 0,24% XDAX 18448,68 -0,15% EuroSTOXX 50 4885,00 -0,01% Stoxx50 4482,74 0,29% DJIA 40712,78 -0,43% S&P 500 5570,64 -0,89% NASDAQ 100 19491,84 -1,68%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,24 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1128 0,14% USD/Yen 145,69 -0,41% Euro/Yen 162,12 -0,27%

ROHÖL:

Brent 77,33 0,11 USD WTI 73,13 0,12 USD

