EQS-News: The Platform Group AG: 1. Halbjahr 2024 mit deutlichem Wachstum und Steigerung der Profitabilität

The Platform Group AG: 1. Halbjahr 2024 mit deutlichem Wachstum und Steigerung der Profitabilität



23.08.2024 / 07:30 CET/CEST

GMV-Wachstum um 20 % auf 442,5 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 367,3 Mio. Euro)

Umsatzwachstum um 23 % auf 231,5 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 187,5 Mio. Euro)

EBITDA bereinigt der fortgeführten Geschäftsbereiche mit Zunahme von 33 % auf 17,6 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 13,2 Mio. Euro)

EBITDA berichtet der fortgeführten Geschäftsbereiche wächst um 26 % auf 30,0 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 23,9 Mio. Euro)

Profitabilitätsziel von 7 % erreicht, EBITDA-Marge von 7,6 %

Konzernergebnis deutlich um 39 % auf 18,8 Mio. Euro gesteigert (H1 2023 pro-forma: 13,5 Mio. Euro), Ergebnis je Aktie von 0,90 Euro (H1 2023 pro-forma: 0,59 Euro) bzw. Ergebnis je Aktie von 1,09 Euro aus fortgeführten Aktivitäten (H1 2023 pro-forma: 0,82 Euro).

Anzahl aktiver Kunden steigt um 26,3 % auf 4,8 Mio. (H1 2023: 3,8 Mio.) – Durchschnittlicher Warenkorb mit Zunahme von 3,5 % auf 118 Euro (H1 2023:114 Euro)

Starker Auftakt im 2. Halbjahr und Fortführung der Akquisitionsstrategie

Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt: GMV 840 Mio. Euro bis 870 Mio. Euro, Nettoumsatz 480 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro sowie bereinigtes EBITDA 26 Mio. Euro bis 30 Mio. Euro

Düsseldorf, 23.August 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV, fortgeführte Aktivitäten) von 442,5 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 367,3 Mio. Euro) und erwirtschaftete einen Umsatz von 231,5 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 187,5 Mio. Euro). Grundlage für das Wachstum bildete zum einen das Wachstum der angebundenen Partner auf 12.547 (H1 2023, LTM: 10.857), zum anderen der erfolgreiche Ausbau der Plattform- und Softwarelösungen auf 22 Branchen. Im ersten Halbjahr 2024 wurden vier Akquisitionen vorgenommen, zwei davon wurden im Berichtszeitraum bereits konsolidiert. Analog erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorjahr auf über 4,8 Mio. (H1 2023, LTM: 3,8 Mio.), dies bei einer Bestellzahl von 3,7 Mio. (H1 2023 pro-forma: 3,2 Mio.).

Im Rahmen des seit dem Jahr 2023 umgesetzten, umfassenden Kosten- und Effizienzprogramms konnte die Profitabilität deutlich ausgebaut werden: So stieg das bereinigte EBITDA (fortgeführte Aktivitäten) im ersten Halbjahr 2024 auf 17,6 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 13,2 Mio. Euro), was einer Steigerung von 33 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das berichtete EBITDA (fortgeführte Geschäftsbereiche) erreichte 30,0 Mio. Euro (H1 2023 pro-forma: 23,9 Mio. Euro), das Konzernergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche) erreichte 21,7 Mio. Euro (H1 2023, pro-forma: 16,4 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,09 Euro (H1 2023, pro-forma: 0,82 Euro je Aktie), was eine Steigerung von 33 % darstellt. Das Konzernergebnis unter Berücksichtigung der nicht-fortgeführten Geschäftsbereiche betrug 18,8 Mio. Euro (H1 2023, pro-forma: 13,5 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 0,90 Euro (H1 2023, pro-forma: 0,59 Euro je Aktie) entspricht.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Unsere Ergebnisse im ersten Halbjahr zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind, die bereits erhöhte Prognose im Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Unser striktes Kostenmanagement und die Fokussierung auf profitable Nischen zahlen sich aus. Durch die Übernahmen können wir aktiv in neue Targets investieren und so unsere Software in neue Branchen skalieren. Das kommunizierte, mittelfristige Ziel, unsere Plattformlösungen in 30 Branchen zu betreiben und ein GMV von 1,1 Mrd. Euro profitabel umzusetzen, ist für das Jahr 2025 absolut realistisch.“



Finanzielle Kennzahlen (fortgeführte Geschäftsbereiche)

in TEUR H1 2024 H1 2023 pro-forma ∆ pro-forma Bruttowarenvolumen (GMV) 442.483 367.336 20,5 % Nettoumsatz 231.493 187.510 23,5 % Sonstige betriebliche Erträge 16.438 12.822 28,2 % Bruttomarge 82.492 67.153 22,8 % Marketingaufwand -14.534 -12.093 20,2 % Distributionsaufwand -17.843 -14.096 26,6 % Personalaufwand -12.528 -10.524 19,0 % Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.541 -6.530 15,5 % EBITDA 30.045 23.910 25,7 % EBITDA bereinigt 17.572 13.249 32,6 % Nettoergebnis, fortgeführte Geschäftsbereiche 21.659 16.374 32,3 % Nettoergebnis, gesamt 18.815 13.531 39,1 % Ergebnis je Aktie (EUR), fortgeführte Geschäftsbereiche 1,09 0,82 32,9 % Ergebnis je Aktie (EUR), gesamt 0,90 0,59 52,5 %



Nicht-finanzielle Kennzahlen (fortgeführte Geschäftsbereiche)

H1 2024 H1 2023 pro-forma ∆ pro-forma Anzahl der Bestellungen 3.749.858 3.250.763 15,4 % Durchschnittlicher Bestellwert (in EUR) 118 113 4,4 % Aktive Kunden (LTM) 4.803.362 3.804.597 26,3 % Anzahl der Mitarbeiter 794 761 4,3 % Anzahl der Partner (LTM) 12.547 10.857 15,6 %



Mittelfristplanung der TPG

Der Vorstand der TPG hat im Jahr 2023 eine Mittelfristplanung kommuniziert und im Rahmen des Kapitalmarkttages 2023 erläutert. Die Mittelfristplanung der TPG basiert im Wesentlichen auf folgenden vier Säulen:

(1) GMV: TPG hat eine klare Ausrichtung auf profitables Wachstum und dies überwiegend in Nischenbereichen des eCommerce. Das Wachstum basiert dabei zum einen auf organischem Zuwachs an Kunden im B2B- und B2C-Bereich, zum anderen auf selektiven Übernahmen von attraktiven, profitablen Unternehmen im Onlinebereich. Pro Jahr werden drei bis acht Unternehmen akquiriert und anschließend konsequent integriert. Durch das Plattformmodell wird das Wachstum mit geringeren Kapitalbindungen und damit geringeren Kapitalkosten erreicht, als dies klassische Onlineunternehmen erreichen können. Mittelfristiges Ziel ist es, ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 1,1 Mrd. Euro zu erreichen. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von 1,1 Mrd. Euro GMV im Jahr 2025 zu erreichen.

(2) Profitabilität: Aus Sicht der TPG ist Umsatz ohne Profitabilität nicht akzeptabel. Das unternehmerische Handeln ist daher stets darauf ausgerichtet, die operative Ertragslage positiv zu gestalten und auch positive Nettoergebnisse als Konzern auszuweisen. Positive Ertragszahlen gehen bei der TPG mit positiven Cashflows einher, welche aktiv investiert werden. Mittelfristiges Ziel ist es, die operative Marge (EBITDA-Marge bereinigt) von 7-10% zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2023 lag diese Kennzahl bei 5,1 %. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von mind. 7 % im Jahr 2025 zu erreichen.

(3) Branchen: TPG setzt darauf, die entwickelte Software- und Plattformlösung in zahlreichen Branchen einzusetzen und so das Risiko- und Chancenprofil auf zahlreiche Branchen zu diversifizieren. Per 30. Juni 2024 war die TPG in 22 Branchen aktiv, unter anderem in den Bereichen Maschinenhandel, Dentaltechnik, Luxusmode, Fahrzeugteile und Möbelhandel. Auch wenn die Branchen verschieden sind, eines ist immer identisch: Die Software- und Plattformlösung der TPG, welche bei jedem neuen Vertical implementiert und umgesetzt wird. Dies senkt die Kosten, ermöglicht Wachstum und erhöht den Wert einer Beteiligung. Mittelfristiges Ziel ist es, in 30 Branchen die Software- und Plattformlösung der TPG zu betreiben. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von 30 Branchen im Jahr 2025 zu erreichen. Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 werden weiterhin drei bis acht Akquisitionen pro Jahr erwartet.

(4) Verschuldung: Profitables Wachstum setzt voraus, dass der operative Gewinn der Gesellschaft zielführend investiert wird und die Verschuldung stets auf einem guten, geplanten Level verbleibt. TPG hat dabei zwei Investitionsbereiche: (a) Software für Plattformlösungen, (b) Übernahme von Onlineunternehmen. Beide Investitionsbereiche hängen direkt miteinander zusammen: Akquirierte Unternehmen erhalten die Softwarelösungen der TPG, können dadurch Kosten einsparen und als Plattform profitabel wachsen. TPG hat dafür als Kennziffer den Verschuldungsgrad (definiert als bereinigtes EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung ohne Leasingverbindlichkeiten) mit einemmittelfristigen Level von 1,5 bis 2,3 geplant. Im Geschäftsjahr 2023 lag diese Kennzahl bei 2,65. Der Vorstand der TPG ist optimistisch, die definierte Zielgröße von 1,5 bis 2,3 im Jahr 2025 zu erreichen.



Prognose 2024

Angesichts des erfolgreichen ersten Halbjahres 2024, der positiven Entwicklung der akquirierten Unternehmen in allen vier Konzernsegmenten sowie einem sehr positiven Auftakt im zweiten Halbjahr 2024 erwartet der Vorstand der The Platform Group AG eine Fortsetzung des Wachstumskurses und eine weitere Steigerung der Ertragslag. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wird bestätigt.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll voraussichtlich auf 840 Mio. Euro bis 870 Mio. Euro steigen, der Nettoumsatz soll voraussichtlich auf 480 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro ansteigen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 mit einer weiteren Steigerung des bereinigten EBITDA auf 26 Mio. Euro bis 30 Mio. Euro.

Der Halbjahresbericht 2024 ist auf der Website der The Platform Group unter corporate.the-platform-group.com verfügbar.



Webcast/Telefonkonferenz

CEO Dr. Dominik Benner, Laura Vogelsang, Mitglied des Vorstands der The Platform Group AG, und CFO Reinhard A. Hetkamp, werden heute, 23. August 2024, um 11.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die ungeprüften Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter:

The Platform Group – Earnings Call H1 2024.



Hinweise zu pro-forma-Berechnungen und sonstigen Erträgen

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Zusammenlegung der The Platform Group GmbH & Co. KG mit der früheren fashionette AG. Gemäß IFRS 3 ist dieser Vorgang – insbesondere vor dem Hintergrund der ermittelten Größen- und Wertverhältnisse – als sog. Reverse Acquisition einzustufen. Aus diesem Grund werden pro-forma-Zahlen bereitgestellt, in denen die Geschäftstätigkeit sämtlicher Konzerngesellschaften seit dem 1. Januar 2023, vergleichbar mit dem ersten Halbjahr 2024, ganzjährig konsolidiert dargestellt werden. Die Darstellung der konsolidierten pro-forma-Finanzinformationen der Gesellschaft erfolgt ausschließlich zu illustrativen Zwecken.

Im Rahmen der IFRS-Standards und im Hinblick auf o.g. Regelung zu IFRS 3 werden die Vorgaben zur Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation, PPA) angewandt und in den pro-forma-Zahlen der Halbjahreszeiträume 2023 (pro-forma) und 2024 ausgewiesen. Die ermittelten Erträge der Kaufpreisallokation betragen 11,9 Mio. Euro (2024) und 9,8 Mio. Euro (2023, pro-forma) und wurden in den Sonstigen Erträgen („Other Revenues“) ausgewiesen. TPG hat im Rahmen der bereinigten operativen Ergebnisse (EBITDA bereinigt) diese Erträge aus Kaufpreisallokationen herausgerechnet, da Erträge aus Kaufpreisallokationen nicht dem operativen Geschäft zuzuordnen sind und die Vergleichbarkeit andernfalls nicht gegeben wäre. Entsprechend weist die TPG ein geringeres bereinigtes EBITDA aus als das berichtete EBITDA.

Für die weiterführende Erläuterung, Überleitungsrechnungen und Angaben dieser Hinweise wird auf den Geschäftsbericht 2023 verwiesen.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 25 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

