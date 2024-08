Insider - Zwei Gebote von je 14 Mrd Euro für Bahn-Tochter Schenker

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Markus Wacket und Emma-Victoria Farr

Berlin (Reuters) - Die dänische Spedition DSV sowie Finanzinvestoren um CVC bieten Insidern zufolge für die internationale Logistiktochter Schenker der Deutschen Bahn jeweils 14 Milliarden Euro.

Dies gelte mit Übernahme der Schulden von Schenker, sagten mit dem Verkaufsprozess Vertraute am Freitag nach Abgabe der finalen Angebote. CVC hat demnach noch ein zweites Gebot für 75,1 Prozent von Schenker abgegeben, wobei der restliche Teil zunächst bei der Bahn bleiben würde. Dieses Angebot, berechnet wieder auf den Gesamtwert, würde Schenker dann mit 16 Milliarden Euro bewerten. CVC plane zudem Schenker und die Marke zu erhalten, Standort- und Beschäftigungsgarantien zu geben. Zudem sei später ein Gang an die Frankfurter Börse geplant. Wenn die Bahn dann noch einen Anteil hält, könne sie von den Erlösen profitieren.

CVC und DSV wolle sich nicht äußern. Eine Bahn-Sprecherin sagte: "Der Verkaufsprozess für DB Schenker ist vertraulich. Zu Bietern, Details von Gesprächen oder zur Höhe von Geboten äußern wir uns daher grundsätzlich nicht." Wichtigstes Kriterium für die Bahn bleibe, dass ein Verkauf wirtschaftlich ist. Die Bahn will nach früheren Angaben im zweiten Halbjahr einen Bieter auswählen. Formal abgeschlossen werden soll der Verkaufsprozess 2025. Es gilt aber als sicher, dass es vor der Entscheidung über einen Bieter noch Abstimmungen mit der Bundesregierung geben wird. Hier könnten Faktoren wie Arbeitsplätze und Standorte neben dem Kaufpreis eine größere Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist der Staatskonzern finanziell schwer angeschlagen und auch dem Bundeshaushalt fehlt es an Geld.

Im Frühjahr hatte die Bahn noch vier Interessenten in die engere Wahl für einen Verkauf genommen. Zunächst erklärte jedoch die dänische Reederei Maersk, sie ziehe sich aus dem Bieterverfahren zurück. Das Unternehmen passe nicht ausreichend gut zum Unternehmen. Im Juli verabschiedete sich auch der Mischkonzern Bahri aus Saudi-Arabien aus dem Rennen, so dass nur noch zwei Interessenten blieben. Bahri hatte Insidern zufolge in einer ersten Runde mit deutlich über 15 Milliarden Euro das höchste Gebot abgegeben. Die Gebote von 14 Milliarden Euro liegen in der Spanne, die zuletzt erwartet wurde.

DSV UND CVC MIT UNTERSCHIEDLICHEN KONZEPTEN FÜR SCHENKER

DSV und CVC unterscheiden sich aber deutlich: Während DSV als Spedition mit Schenker große Synergieeffekte heben könnte, was meist Arbeitsplätze und Standorte kostet, will CVC den Insidern zufolge das Unternehmen erhalten. Auch der Name Schenker soll weiter bestehen. Nach einigen Jahren trennen sich Finanzinvestoren aber vom Unternehmen und wollen es mit Gewinn weiterveräußern. Die übliche Haltedauer ist eine Spanne zwischen drei und fünf Jahren. In diesem Fall soll Schenker einem Insider zufolge an die Börse in Frankfurt gebracht werden. Auch so bliebe das Unternehmen dem Standort Deutschland erhalten. Den Insidern zufolge ist CVC eine Allianz mit der Abu Dhabi Investment Authority sowie dem Fonds GIC aus Singapur eingegangen.

Die Bahn will Schenker verkaufen, um sich auf das krisengeschüttelte Kerngeschäft der Eisenbahn in Deutschland zu konzentrieren und die Schuldenlast von über 30 Milliarden Euro abzubauen. Dies ist wichtig, damit der Staatskonzern keine Einbußen bei der Kreditwürdigkeit hinnehmen muss. Andernfalls würde es dazu führen, dass die Zinszahlungen auf die Schulden weiter steigen. Schenker ist jedoch seit langem auch der wichtigste Gewinnlieferant für die Bahn.

Die hohen Frachtpreise in der Corona-Zeit hatten 2022 zu einem Rekordgewinn bei Schenker von gut 1,8 Milliarden Euro geführt, der allerdings 2023 nach einer Normalisierung der Geschäfte auf rund eine Milliarde Euro zusammenschmolz. Schenker gelang es damit nicht mehr, die Verluste der übrigen Bahnsparten auszugleichen, so dass unter dem Strich ein Milliardenverlust für den Staatskonzern stand.

Schenker hat weltweit über 70.000 Mitarbeiter in rund 130 Ländern, davon etwa 15.000 in Deutschland.

