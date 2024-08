Trading-Chance Hannover Rück: Chance für Antizykliker

Werbung

Das zweite Quartal lief für die Hannover Rück hervorragend. Umsatz und Gewinn legten über den Erwartungen der Analysten zu, die Combined Ratio kam zurück: perfekt. Aber die Anleger zogen die Aktie daraufhin derart schnell und weit nach oben, dass sie nicht nur von der Bewertung her teuer, sondern auch markttechnisch überkauft ist: Eine Trading-Chance Short.

Der Rückversicherer erreichte im 2. Quartal einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro, der deutlich über den 5,7 Milliarden des Vorjahres lag. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 847 Millionen Euro, weit über der durchschnittlichen Analystenprognose von 751 Millionen und noch weiter über den 632 Millionen des Vorjahres. Beim Nettogewinn sah es genauso erfreulich aus: 603 Millionen nach 475 Millionen im Vorjahreszeitraum, die Prognose der Experten hatte bei 519 Millionen gelegen. Das war stark, keine Frage, aber:

Die Quartalsbilanz war herausragend, aber jetzt ist die Aktie trotzdem „teuer“

Zum einen bestätigte die Hannover Rück dennoch die bisherige 2024er-Prognose, hob sie also nicht an, was daran erinnert, dass das Rückversicherungsgeschäft durchaus unstet laufen kann, je nach dem Eintritt der nun einmal nie vorhersehbaren Großschadensereignisse.

Darüber hinaus haben die Anleger die Aktie als Reaktion auf die am 12. August präsentierte Bilanz binnen weniger als zwei Wochen um fast 18 Prozent nach oben gekauft, wodurch sich jetzt auf Basis der durchschnittlichen 2024er-Gewinnschätzung der Analysten ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 14 errechnet. Was moderat wirkt, aber am oberen Ende dessen liegt, was in den vergangenen Jahren üblich war. Das alleine müsste die Aktie zwar nicht bremsen, aber die Chart- und Markttechnik käme noch als Argument für einen antizyklischen Trade hinzu:

Markttechnisch überkauft vor der „ultimativen Charthürde“

Zwar hat die Hannover Rück-Aktie zuvor eine Korrektur absolviert, so dass ein Teil der Kaufwelle nur die vorherigen Abschläge aufholte. Aber der Aufwärtsschub ist von der Dimension her dennoch ungewöhnlich stark und hat dazu geführt, dass der Kurs markttechnisch heiß gelaufen ist. Der RSI-Indikator ist, wie der folgende Chart zeigt, bereits in die überkaufte Zone eingetreten, was in den meisten früheren Fällen die Rallye relativ bald gestoppt hat. Dazu kommt:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie hat jetzt fast das bisherige Rekordhoch erreicht, das im März bei 256,60 Euro erzielt wurde. Es ist zwar möglich, dass der noch vorhandene Schwung den Kurs ein Stück über diese Hürde hinaus trägt, aber mit Seitenblick auf die bereits recht teure Bewertung wäre die Chance, dass dann Gewinnmitnahmen einsetzen, die die Hannover Rück wieder unter dieses März-Hoch drücken, gut genug, um sich als risikofreudiger Trader einen Short-Trade zu überlegen.

Antizyklische Trading-Chance auf der Short-Seite

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 319,086 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,8. Den Stop Loss würden wir bei 271 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,78 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Hannover Rück-Aktie lautet HS76MK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 255,50 Euro, 256,60 Euro (Rekordhoch)

Unterstützungen: 242,10 Euro, 229,50 Euro, 221,80 Euro, 213,10 Euro, 208,90 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Hannover Rück-Aktie

Basiswert Hannover Rück WKN HS76MK ISIN DE000HS76MK6 Basispreis 319,086 Euro K.O.-Schwelle 319,086 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,8 Stop Loss Zertifikat 4,78 Euro

