Diese Fakten zur Airbnb-Aktie hast du garantiert übersehen

Vor ein paar Tagen bin ich von einem unvergesslichen Sommerurlaub mit meiner Familie zurückgekehrt. Wir sind quer durch Italien und Frankreich gereist, haben uns an der malerischen Küste der Toskana entspannt, die lebendigen Straßen von Mailand erkundet und schließlich das romantische Straßburg besucht. Dabei haben wir ausschließlich Airbnb (WKN: A2QG35) genutzt – und ich muss sagen, es war eine fantastische Erfahrung! Die Buchung war einfach, die Auswahl der Unterkünfte riesig und die Bequemlichkeit unschlagbar.

Nach diesem Urlaub dachte ich mir: Wenn Airbnb mein Reiseerlebnis so verbessert hat, könnte es dann nicht auch eine spannende Investitionsmöglichkeit sein? Also habe ich mir die Zahlen und Entwicklungen des Unternehmens genauer angesehen – und ich bin zu einer überraschenden Schlussfolgerung gekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte.

Ein starker Rückgang – eine starke Gelegenheit

Airbnb hatte kürzlich eine harte Zeit: Die Aktien des Unternehmens fielen um mehr als 10 %, nachdem das Unternehmen seine Finanzprognose gesenkt hatte. Dies mag auf den ersten Blick beunruhigend wirken, aber es bietet eine spannende Einstiegsmöglichkeit. Trotz dieses Rückschlags bleibt die fundamentale Stärke von Airbnb ungebrochen. Das Unternehmen dominiert den Markt für Kurzzeitvermietungen weltweit mit über 8 Mio. aktiven Inseraten und einem jährlichen Bruttobuchungsvolumen von über 80 Mrd. US-Dollar.

Diese Zahlen zeigen, dass Airbnb weit mehr ist als nur ein weiteres Start-up im Tech-Bereich. Es ist ein Gigant in der Reisebranche, der weiterhin Marktanteile von traditionellen Hotels abzieht und seine Präsenz weltweit ausbaut. Genau das macht die derzeitige Schwäche des Aktienkurses zu einer spannenden Investitionsmöglichkeit.

Airbnb ist ein globaler Marktführer

Airbnb ist nicht einfach nur ein Unternehmen, das Zimmer vermietet. Es hat das Konzept des Reisens und Wohnens neu definiert und eine Plattform geschaffen, die sowohl für Reisende als auch für Gastgeber unschätzbaren Wert bietet. Mit einem Marktwert von rund 73 Mrd. US-Dollar und einem Forward-KGV von 27 liegt die Aktie zwar nicht im Schnäppchenbereich, doch ihre momentane Bewertung so günstig wie lange nicht mehr.

In den vergangenen Jahren hat Airbnb gezeigt, dass es nicht nur in den großen Märkten wie den USA, Frankreich und dem Vereinigten Königreich erfolgreich ist, sondern auch in Regionen wie Lateinamerika und Asien stark wächst. Diese Expansion bietet dem Unternehmen enormes Potenzial für weiteres Wachstum. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn Airbnb in diesen aufstrebenden Märkten ähnliche Penetrationsraten erreicht wie in seinen Kernmärkten.

Innovatives Wachstumspotenzial

Ein weiterer Grund, warum Airbnb eine spannende Investitionsmöglichkeit darstellt, ist das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Airbnb-CEO Brian Chesky hat kürzlich angekündigt, dass das Unternehmen plant, über sein Kerngeschäft hinauszuwachsen. So sollen beispielsweise ab 2025 Reiseerlebnisse wie Touren und Kochkurse angeboten werden.

Ferner plant Airbnb, gesponserte Inserate zu ermöglichen, ein Treueprogramm einzuführen und in das Immobilienmanagement einzusteigen. Diese neuen Geschäftsbereiche könnten Airbnb zusätzliche Einnahmequellen erschließen und seine Position im Markt weiter stärken.

Aber auch bei Airbnb gibt es Risiken

Eines der größten Warnzeichen für Airbnb-Investoren ist der Rückgang der Buchungszahlen. Nach den gemischten Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 und der enttäuschenden Prognose für das dritte Quartal fiel die Aktie um über 13 %. Das Wachstum der Gesamtbuchungen und Erlebnisse verlangsamte sich erheblich, und die Unternehmensleitung warnte vor einer weiteren Abkühlung der Nachfrage, insbesondere aus den USA. Schwaches Konsumverhalten, höhere Erwerbslosigkeit und schlechte Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass wir uns möglicherweise auf eine schwierige Zeit zubewegen.

Margendruck und steigende Kosten

Airbnb sieht sich nicht nur mit einem Rückgang der Buchungen konfrontiert, sondern auch mit sinkenden Margen. Trotz einer leicht positiven Entwicklung im zweiten Quartal 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die Margen aufgrund erhöhter Marketingausgaben zurückgehen. Besonders problematisch ist, dass Airbnb in neue Wachstumsmärkte wie Peru, Kolumbien, Chile und Argentinien investiert, was kurzfristig die Margen weiter belasten könnte. Für das Gesamtjahr 2024 erwarte ich ein EBITDA-Margenrückgang auf etwa 35 %, was deutlich unter den 38,7 % des Vorjahres liegt.

Ein weiteres Problem, das Airbnb belastet, ist womöglich das wachsende Volumen an aktienbasierten Vergütungen (SBC). Im zweiten Quartal 2024 stiegen die SBC um 25,7 % im Jahresvergleich und machte 13,9 % des Gesamtumsatzes aus. Dieser Anstieg der Vergütungen führt dazu, dass die operativen Einnahmen und der Gewinn pro Aktie zurückgehen. Während das Unternehmen nach außen hin starke Ergebnisse zeigt, schrumpfen die tatsächlichen Gewinne, was langfristig die Profitabilität belasten könnte.

Hohe Bewertung trotz Risiken

Trotz des jüngsten Kursrückgangs wird die Airbnb-Aktie immer noch zu einem hohen Bewertungsmultiplikator gehandelt. Mit einem Forward-KGV von 27 liegt die Aktie fast auf dem Niveau des S&P 500, was angesichts der zunehmenden Risiken nicht unbedingt attraktiv erscheint. Besonders im Vergleich zu Wettbewerbern wie Booking Holdings und Hilton Worldwide ist die Bewertung von Airbnb weiterhin relativ hoch, was zusätzlichen Druck auf die Aktie ausüben könnte, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen sich weiter verschlechtern.

Schauen wir uns den Cashflow genauer an

Eines der markantesten Highlights in Airbnbs Zahlenwerk ist der massive Sprung im Nettoergebnis. Im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen noch einen Verlust von 4,6 Mrd. US-Dollar, während es 2023 einen Gewinn von fast 4,8 Mrd. US-Dollar erzielte. Dieser beeindruckende Turnaround zeigt, wie stark sich Airbnb seit der Pandemie erholt hat und jetzt profitabel operiert. Diese Entwicklung dürfte für Investoren besonders interessant sein, da sie das Potenzial des Unternehmens unterstreicht, in einem hart umkämpften Markt Gewinne zu erzielen.

Ein weiterer wichtiger Indikator für Airbnbs finanzielle Gesundheit ist der operative Cashflow. Im Jahr 2020 lag dieser noch bei einem negativen Wert von 740 Mio. US-Dollar. Doch bereits 2021 kehrte Airbnb die Situation um und erzielte einen operativen Cashflow von 2,3 Mrd. US-Dollar, der 2023 auf beeindruckende 4,4 Mrd. US-Dollar anstieg. Diese positive Entwicklung zeigt, dass Airbnb nicht nur profitabel ist, sondern auch einen starken Cashflow generiert, der zukünftige Investitionen und Expansionen unterstützt.

Kapitalausgaben auf einem niedrigen Niveau

Airbnbs Kapitalausgaben sind in den vergangenen Jahren bemerkenswert niedrig geblieben. Nachdem das Unternehmen 2019 noch 125 Mio. US-Dollar in Investitionen gesteckt hatte, fielen die Ausgaben in den folgenden Jahren drastisch ab. Diese niedrigen Investitionsausgaben können darauf hinweisen, dass Airbnb ein skalierbares Geschäftsmodell hat, das keine großen Investitionen in physische Infrastruktur erfordert. Das verschafft dem Unternehmen Flexibilität und ermöglicht es, den Großteil des freien Cashflows in andere Wachstumsbereiche zu investieren.

Trotz der Herausforderungen in den vergangenen Jahren hat Airbnb seine Liquiditätsposition kontinuierlich gestärkt. Die Barmittel und Äquivalente stiegen von 7,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf beeindruckende 18,2 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr. Diese starke Liquiditätsbasis gibt Airbnb nicht nur Sicherheit in unsicheren Zeiten, sondern auch die Möglichkeit, strategische Akquisitionen zu tätigen oder in neue Märkte zu expandieren.

Airbnb verfügt über eine beeindruckende Bilanz

Das Unternehmen besitzt fast 10 Mrd. US-Dollar an Nettobarbeständen und kurzfristigen Investitionen. Das entspricht fast 15 % des aktuellen Marktwerts des Unternehmens. Diese finanzielle Stärke gibt Airbnb nicht nur die Flexibilität, in neue Geschäftsfelder zu investieren, sondern auch die Möglichkeit, aggressive Aktienrückkäufe durchzuführen. Allein in diesem Jahr hat Airbnb bereits Aktien im Wert von 1,5 Mrd. US-Dollar zurückgekauft.

Trotz der jüngsten Herausforderungen im dritten Quartal, in dem Airbnb eine Wachstumsverlangsamung in den USA und erhöhte Marketingausgaben meldete, bleibt das Unternehmen hochprofitabel. Mit einer Marge von 38 % und einem kontinuierlich starken freien Cashflow ist Airbnb gut aufgestellt, um auch in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Ein Blick auf die Konkurrenz

Im Vergleich zu traditionellen Hotelketten wie Hilton oder Marriott sowie Online-Reisegiganten wie Booking Holdings und Expedia steht Airbnb sehr gut da. Die Aktie wird zu ähnlichen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wie die großen Hotelketten, aber sie hat das Potenzial, weit über diese hinauszuwachsen.

Der Unterschied liegt in Airbnbs einzigartigem Geschäftsmodell. Als Vermittler zwischen Gastgebern und Gästen benötigt Airbnb wenig Kapital und erzielt die besten Margen in der Branche. Zudem profitieren sie von einer starken Markenbekanntheit, die 90 % des Traffics direkt auf die Plattform lenkt, ohne dass das Unternehmen viel für Werbung ausgeben muss.

Chancen überwiegen die Risiken

Natürlich gibt es auch Risiken. Die kürzliche Wachstumsverlangsamung und die Unsicherheiten auf dem US-Markt sind nicht zu ignorieren. Doch Airbnb hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es in der Lage ist, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und weiterhin zu wachsen.

Airbnbs globaler Fußabdruck, seine Innovationsfähigkeit und seine starke finanzielle Position machen es zu einer hervorragenden Wahl für langfristige Anleger. Die aktuelle Kursschwäche bietet eine attraktive Gelegenheit, in ein Unternehmen zu investieren, das das Potenzial hat, die Reisebranche weiter zu revolutionieren.

Der faire Wert der Aktie liegt nach meinen Schätzungen bei etwa 200 US-Dollar pro Aktie. Zum Vergleich: Der aktuelle Marktpreis beträgt 115 US-Dollar. Das bedeutet, dass die Aktie derzeit um rund 40 % unterbewertet ist. Solche Gelegenheiten kommen nicht oft vor, und sie könnten ein Zeichen dafür sein, dass der Markt die langfristigen Aussichten von Airbnb unterschätzt.

Jetzt bei Airbnb einsteigen?

Wenn du in Airbnb investierst, könnte das eine beträchtliche Rendite bedeuten. Angenommen, die Aktie erreicht den fairen Wert von 200 US-Dollar, dann könnte das eine potenzielle Gesamtrendite von über 70 % bedeuten. Natürlich ist keine Investition ohne Risiko, und die Zukunft von Airbnb hängt von vielen Faktoren ab. Aber die aktuelle Bewertung bietet eine interessante Gelegenheit für diejenigen, die an das langfristige Potenzial des Unternehmens glauben.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Airbnb und Booking Holdings.

Aktienwelt360 2024