GNW-Adhoc: Innovative Schulungen und Simulationen bringen KFSHRC an die Weltspitze der medizinischen Ausbildung

^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) revolutioniert die klinische Ausbildung durch sein iLearn-Portal und umfassende simulationsbasierte Programme und macht damit einen mutigen Schritt in Richtung Exzellenz in der medizinischen Aus- und Weiterbildung. Die Simulationsschulungsinitiativen des KFSHRC nutzen virtuelle Realität (VR) und szenariobasiertes Lernen, um praktische Erfahrungen in einer kontrollierten Umgebung zu vermitteln und Fachkräfte im Gesundheitswesen auf komplexe medizinische Situationen vorzubereiten. Diese Programme wurden entwickelt, um die Patientensicherheit zu fördern und medizinische Fehler zu reduzieren. Sie zielen auf ?Zero Harm" und Kostensenkung ab. Im Jahr 2023 und Anfang 2024 veranstaltete das Simulationszentrum in Riad zahlreiche erfolgreiche Workshops in Riad, darunter den ?CRM-Anästhesie-Workshop", den ?Workshop zur Ultraschall- gesteuerten Einführung von zentralen Venenkathetern" und den ?Workshop zum Flüssigkeits- und hämodynamischen Management", und boten damit multidisziplinäre Schulungen an. Während der Zeit im KFSHRC Jeddah Hospital boten die ?Very Realistic Learning" (VRL)-Sitzungen auch einem Großteil des medizinischen Personals immersive und interaktive Schulungserfahrungen. Durch die kürzlich erfolgte Modernisierung des audiovisuellen Systems wird das Lernerlebnis durch eine umfassende Schulungsdokumentation weiter verbessert. Das iLearn-Portal, eine E-Learning-Plattform, verbessert außerdem die kontinuierliche Lern- und Schulungserfahrung des Krankenhauspersonals durch ein breites Angebot an Kursen, Bewertungen und Ressourcen, die jederzeit und überall verfügbar sind. Das iLearn-Portal wurde für seine Wirkung bei den International Business Excellence Awards (IBXA) 2024 mit dem Preis für das ?Beste Lern- und Entwicklungsprogramm" ausgezeichnet. Der technologieorientierte Ansatz des KFSHRC fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und stellt sicher, dass die Fachkräfte im Gesundheitswesen hervorragend auf die Bereitstellung einer hochwertigen Patientenversorgung vorbereitet sind, was erheblich zur Weiterentwicklung des globalen Gesundheitsökosystems beiträgt. Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt. Medienkontakt: Essam AlZahrani +966 55 525 4429 mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0843687a-f778- 4082-9709-12912cd62eab °