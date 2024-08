Österreichs Kanzler stellt vor Wahl Steuersenkungen in Aussicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat gut einem Monat vor der Wahl eines neuen Parlaments Steuersenkungen in Aussicht gestellt.

Vor allem die "breite Mitte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" will der Regierungschef entlasten, wie er am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien sagte. "Daher wollen wir die Senkung zunächst einmal des Eingangssteuersatzes von 20 auf 15 Prozent." Davon würden vor allem niedrige Einkommen sowie Pensionistinnen und Pensionisten profitieren. Die zweitletzte Steuerstufe von 48 Prozent will Nehammer streichen und Überstunden künftig nicht mehr besteuern.

Mit 20 Prozent werden in der Alpenrepublik Jahreseinkommen bis zu 20.818 Euro besteuert, für Lohnbestandteile darüber steigt der Steuersatz dann an. Einkommen bis 12.816 Euro sind steuerfrei. In Österreich soll am 29. September der Nationalrat - die große Kammer des Parlaments - neu gewählt werden. Nehammer steht an der Spitze einer Koalitionsregierung aus Österreichischer Volkspartei (ÖVP) und Grünen. Umfragen sehen in der Wählergunst aktuell die rechtspopulistische FPÖ auf Platz eins vor der ÖVP und den Sozialdemokraten (SPÖ).

