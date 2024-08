Original-Research: Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG 26.08.2024 / 15:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS Unternehmen: Havila Kystruten AS ISIN: NO0011045429 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.08.2024 Kursziel: 2,60 NOK (zuvor: 2,80 NOK) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Q2 dürfte deutlichen Ergebnisanstieg zeigen, EBITDA in 2024 aufgrund von Stornierungen in Q2 & Q3 hinter Erwartungen Havila Kystruten AS wird die Zahlen für das zweite Quartal am Freitag, den 29. August, veröffentlichen, und eine Telefonkonferenz ist für den darauffolgenden Tag auf der CONNECT-Plattform geplant. Aufgrund der Saiason sowie der vollen Flotte im Betrieb erwarten wir eine deutliche Steigerung der Profitabilität. Die Stornierungen in Q2 und Q3 dürften sowie höhere LNG-Kosten infolge von unvorteilhaften Heding raten dürften die Profitabilität in den Quartalen und entsprechen dem Gesamtjahr beeinträchtigen. [Tabelle] Wir erwarten einen Umsatzanstieg um rund 150% auf 321 Mio. NOK , was auf eine höhere Auslastung (>80%) sowie einen Anstieg der Kabinenpreise (ca. 4.800 NOK pro Nacht) im Vergleich zu Q2/23 und dem vorherigen Quartal zurückzuführen ist. Obwohl dies eine erhebliche Verbesserung darstellt, sollte es aus zwei Gründen dennoch hinter dem Potenzial von Havila liegen. Erstens dürften die Stornierungen aufgrund der verspäteten Auslieferung der Schiffe in 2023 auch in diesem Jahr die Kabinenpreise und die Bordausgaben beeinflussen, da das Unternehmen den Passagieren für ihre Unannehmlichkeiten Entschädigungen gewährt hat. Zusätzlich ist Havila noch ein Neuling auf der Route. Entsprechend dürfte die Preissetzungsmacht des überlegenen Produktes von Havila u.E erst allmählich mit Hilfe von Mundpropaganda und steigenden Marketingmaßnahmen zunehmen. Folglich erwarten wir dass das EBITDA in Q2 noch nicht den dreistelligen Bereich durchbrechen wird, was auch durch die technisch bedingte Absage einer Rundreise der Havila Pollux im Mai sowie ungünstigen Absicherungskursen für LNG geschuldet ist. Im Juli musste auch die Havila Polaris den Rest einer Rundreise absagen, nachdem eines der Antriebssysteme überhitzt war. Beide Stornierungen dürften sich auf das EBITDA auswirken, da der Versicherungsschutz typischerweise nur den Ausfall abdeckt, der eine gewisse Anzahl von Tagen überschreitet. Auch wenn diese Stornierungen bedauerlich sind, ist es nicht ungewöhnlich das solche 'Kinderkrankheiten' im ersten Betriebsjahr von Schiffen auftreten (Havila Polaris und Pollux wurden in H2/2023 in Dienst gestellt). Verbesserung der Refinanzierungsbedingungen: Die deutlich verbesserte Profitabilität im zweiten Quartal sollte den Weg für intensivere Gespräche in der zweiten Jahreshälfte bezüglich der Refinanzierung der aktuellen Kreditfazilitäten ebnen. In diesem Zusammenhang sehen wir die jüngste Transaktion der Color Group - einem norwegischen, nicht börsennotierten Fährunternehmen - als beachtenswert an. Die Color Group konnte ihre unbesicherte Anleihe über 600 Mio. NOK zu einer Rendite von 3% zu 3M NIBOR platzieren, was einen aktuellen Kupon von 7,7% impliziert. Dies liegt etwas über den jüngsten Emissionen von Carnival und Royal Caribbean in diesem Jahr, die bei 5,75% bzw. 6,0% lagen, was u.E. eine leichte Verbesserung der Finanzierungsbedingungen andeutet. Unsere Modellierung für die Refinanzierung der Tranche A impliziert einen Satz von 7,9%, was angesichts dieser Transaktionen am oberen Ende des zu erwartenden Ergebnisses liegen dürfte. Darüber hinaus modellieren wir derzeit keine Rückzahlung des deutlich höher verzinsten Gesellschafterdarlehens, was jedoch nicht unwahrscheinlich erscheint. Fazit: Q2 wird das erste Quartal der Firmengeschichte mit signifikant positivem EBITDA sein. Mit zunehmendem Yield-Management, verstärkten Marketingmaßnahmen sowie steigender Mundpropaganda sollte die Ertragskraft in den nächsten Quartalen weiter zunehmen, was den Weg für eine vorteilhaftere Finanzierungen und damit deutlich verbessere Renditen für die Aktionäre ebnen wird. Wir bestätigen unsere "Kauf"- Empfehlung mit einem leicht niedrigeren Kursziel von 2,60 NOK pro Aktie, resultierend aus dem verzögerten Ergebnisanstieg. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30617.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1975115 26.08.2024 CET/CEST °