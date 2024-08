Japan verurteilt Luftraumverletzung durch chinesisches Militärflugzeug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Die japanische Regierung verurteilt die Verletzung ihres Luftraums durch ein chinesisches Militärflugzeug als "völlig inakzeptabel".

Der Vorfall sei "nicht nur eine schwerwiegende Verletzung der japanischen Souveränität, sondern bedroht auch unsere Sicherheit", sagte Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi am Dienstag bei einer regulären Pressekonferenz. Die Regierung beobachte die zunehmenden militärischen Aktivitäten Chinas in der Nähe Japans genau und sei auf weitere Luftraumverletzungen vorbereitet. Zu Details der diplomatischen Gespräche zwischen Tokio und Peking wollte er sich zunächst nicht äußern.

Ein chinesisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Y-9 war am Montag rund zwei Minuten lang über den Danjo-Inseln westlich der südlichen Insel Kyushu geflogen. Nach japanischen Angaben war dies die erste Luftraumverletzung durch das chinesische Militär. Als Reaktion ließ die Regierung in Tokio Kampfflugzeuge aufsteigen und bestellte einen Vertreter der chinesischen Botschaft in Tokio ein.

(Bericht von Kantaro Komiya, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)