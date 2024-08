Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG 27.08.2024 / 18:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.08.2024 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) HIT-Feedback: Portfoliogröße und Bekanntheitsgrad nehmen weiter zu, konjunktureller Gegenwind aber auch Private Assets hat sich auf den 12. Hamburger Investorentagen am 22. August erstmals einem größeren Investorenkreis präsentiert und vorab die Zahlen zu H1/24 vorgelegt. [Tabelle] Konjunkturflaute bremst operative Entwicklung: Im größten Segment Industrial lagen die Erlöse in H1 mit 45,7 Mio. EUR um 10,5% unter Vorjahr, was u.a. einer zurückhaltenden Auftragslage bei Maschinenbau und Nutzfahrzeugkunden geschuldet ist, sodass an den Standorten Gütersloh und Nortorf Kurzarbeit eingeführt wurde. Daneben kam es in Bad Saulgau zu einem erhöhten Krankenstand von zeitweise über 40% sowie verzögerten Kundenfreigaben für die Verlagerung nach Spanien, die laut Vorstand aber bis zum 30.9. abgeschlossen sein sollte. Im Segment Automation & Technology erhöhte sich der Umsatz dagegen um 11,1% yoy auf 19,2 Mio. EUR und die Auftragslage bei den Segmentunternehmen zeigt sich trotz des marktseitigen Gegenwinds im deutschen Maschinen- und Anlagenbau robust. Ebenso erzielte Consumer & Solutions ein Umsatzplus von 22,7% yoy auf 5,7 Mio. EUR. Nichtsdestotrotz verzeichnete Private Assets insgesamt ein deutlich rückläufiges EBITDA i.H.v. 2,1 Mio. EUR (Vj.: 6,5 Mio. EUR), was wiederum in erster Linie auf Industrial zurückzuführen war. Hier kam es im Rahmen der Standortverlagerung zu einer mehrmonatigen Überlappungsphase mit geplanten Mehraufwendungen. Daneben fielen die Loss Compensations mit rund 2,6 Mio. EUR (Vj.: 4,0 Mio. EUR) geringer aus als im Vorjahr. Grundsätzlich zeigte sich das Management mit den Sanierungserfolgen aber zufrieden, wenngleich unterm Strich ein Periodenverlust von 3,4 Mio. EUR stand. Deal-Targets umrissen: Neben den notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen bei den bestehenden Beteiligungen betonte CEO Sven Dübbers in seinem HIT-Vortrag, dass die aktuelle Krisenlage in Teilen der Wirtschaft umso mehr Chancen für Zukäufe bietet. Perspektivisch soll ein Portfolio mit ca. 1 Mrd. EUR Umsatz aufgebaut werden (aktuell annualisierter Jahresumsatz ca. 230 Mio. EUR). Im Vordergrund stehen dabei stets die Maximierung der Net Proceeds (Zielgröße: >2,0 Mio. EUR) sowie des MOIC (Multiple on invested Capital; Zielgröße: >10x). Mit dem französischen Schmiedeteilehersteller Esvres Matriçage wurde jüngst das Closing der vierten Neuerwerbung im laufenden Jahr und der insgesamt 13. Beteiligung verkündet (Jahresumsatz ca. 10 Mio. EUR), die wir in unser Modell bereits eingebunden hatten (vgl. Comment vom 8. Juli). Wenngleich für H2 wiederum ein nennenswerter Ergebnisbeitrag aus Bargain Purchases zu erwarten ist (H1/24: 0,7 Mio. EUR), nehmen wir insbesondere unsere operativen Ergebnisprognosen für 2024 infolge der schwachen Profitabilität in H1 deutlich zurück. So erwartet Private Assets nun, dass das EBITDA ggü. 2023 niedriger ausfällt (zuvor: leichte Erhöhung). Fazit: Der Portfolioausbau gelingt Private Assets rasch, H1 zeigt aber auch, dass sich das Unternehmen nicht vollständig von konjunkturellen Schwankungen lösen kann. Der HIT hat unseren positiven Gesamteindruck vom Management indes bestätigt, letztlich wird sich dieses aber am Erfolg der Exits messen lassen müssen. Wir sind diesbezüglich weiter zuversichtlich und bestätigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 11,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 