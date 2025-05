GNW-News: Valour führt Curve DAO (CRV) und Litecoin (LTC) ETPs an der Spotlight-Börse ein, erweitert seine Präsenz in Skandinavien und stellt neue Produkte in seiner Roadmap für 100 ETPs vor

^* Valour führt CRV und LTC ETPs auf Spotlight ein: Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, hat die Valour Curve DAO (CRV) und Valour Litecoin (LTC) SEK ETPs an der schwedischen Spotlight-Börse notiert und damit seine nordische Präsenz weiter ausgebaut. * Umfassendes Angebot an digitalen Vermögenswerten: Mit über 65 ETPs im Angebot nähert sich Valour seinem Ziel von 100 ETPs mit neuen Produkten für einzelne Vermögenswerte, thematischen Körben und Hebelprodukten - darunter die bevorstehenden Notierungen für Tron (TRX), Stellar (XLM), BTC 2x und ETH 2x. * Fortgesetzte Produktinnovation in ganz Europa: Die wachsende Pipeline regulierter ETPs für digitale Vermögenswerte von Valour stärkt die Führungsposition des Unternehmens in Europa und bietet Anlegern einen diversifizierten Zugang zu Blockchain-Vermögenswerten über vertraute und sichere Anlagestrukturen. TORONTO, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das ?Unternehmen" oder ?DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI (https://www.cboe.com/ca/equities/securities/DEFI/)) (GR: R9B (https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)), ein Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (?DeFi") konzentriert, freut sich, bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (?Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (?ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zwei neue ETPs an der Spotlight-Börse in Schweden aufgelegt hat: das Valour Curve DAO (CRV) SEK ETP (ISIN: CH1108679064) und das Valour Litecoin (LTC) SEK ETP (ISIN: CH1108679072). Diese neuen Notierungen erweitern die Präsenz von Valour in den nordischen Ländern und bekräftigen das Ziel des Unternehmens, weltweit regulierte, leicht zugängliche Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte anzubieten. Valour Curve DAO (CRV) ETP Curve ist eine dezentrale Börse (?DEX"), die speziell für den Handel mit Stablecoins und geringen Slippage entwickelt wurde. Der CRV-Token regelt die Curve DAO und spielt durch Liquiditätsbereitstellung, Governance und Anreizmechanismen eine zentrale Rolle in der DeFi-Infrastruktur. Das CRV ETP bietet ein unkompliziertes Engagement in diesem Protokoll, ohne die Komplexität der Selbstverwahrung. Curve (CRV) verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von 940 Millionen US-Dollar und gehört damit zu den 75 größten digitalen Vermögenswerten weltweit. Valour Litecoin (LTC) ETP Litecoin ist eine der ältesten Kryptowährungen und eine grundlegende Layer-1- Blockchain. Bekannt für seine schnellen Abwicklungszeiten und niedrigen Transaktionskosten, gilt es seit langem als das ?digitale Silber" und als Ergänzung zu Bitcoin. Das LTC ETP bietet Anlegern direkten Zugang zu Litecoin über eine sichere, börsengehandelte Struktur. Litecoin (LTC) verfügt über eine Marktkapitalisierung von 6,6 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den 25 größten digitalen Vermögenswerten weltweit. Jedes Produkt unterliegt einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % und bietet nahtlosen Zugang über herkömmliche Brokerage-Konten. Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, dazu: ?Nordische Investoren suchen zunehmend nach regulierten und transparenten Möglichkeiten, um Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte zu erhalten. Die Region verfügt über eine ausgereifte und engagierte Trading-Community, die nun über Bitcoin und Ethereum hinaus nach Altcoins mit starken Anwendungsfällen Ausschau hält. Mit der Einführung von ETPs auf Curve und Litecoin auf der Spotlight-Börse kommen wir dieser Nachfrage nach und erweitern den Zugang zu einer größeren Auswahl an digitalen Vermögenswerten. Diese Ergänzungen spiegeln unser Engagement wider, bei Produktinnovationen führend zu sein und auf die Bedürfnisse der Investoren einzugehen." Elaine Buehler, Head of Products, fügte hinzu: ?Bei der Entwicklung neuer ETPs achten wir besonders auf Vermögenswerte, die starke Fundamentaldaten mit praktischem Nutzen verbinden. Curve und Litecoin erfüllen beide diese Kriterien - das eine treibt Innovationen im Bereich der dezentralen Finanzen voran, das andere hat sich seit über einem Jahrzehnt als schnelles und effizientes Zahlungsnetzwerk bewährt. Diese ETPs wurden entwickelt, um Anlegern einen einfachen und regulierten Zugang zu diesen Vermögenswerten über Plattformen zu ermöglichen, denen sie bereits vertrauen. Dies steht im Einklang mit dem Ziel von Valour, die Komplexität aus dem Bereich der Investitionen in digitale Vermögenswerte zu entfernen." Mit diesen Neuzugängen bietet Valour nun über 65 einzigartige ETPs für digitale Vermögenswerte an - das weltweit umfassendste Angebot seiner Art. Diese Erweiterung markiert einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zum strategischen Ziel von Valour, bis Ende 2025 insgesamt 100 ETPs auf den Markt zu bringen. Die Produkteinführungen sind nicht nur an bestehenden europäischen Börsen wie Spotlight, Börse Frankfurt und Euronext geplant, sondern auch in neuen Rechtsräumen im Nahen Osten, in Asien und Afrika. Bevorstehende Produktveröffentlichungen Valour setzt seine Mission fort, über traditionelle Finanzinfrastrukturen ein sicheres, reguliertes und diversifiziertes Engagement in digitalen Vermögenswerten anzubieten. Im Rahmen seiner strategischen Roadmap zur Einführung von 100 ETPs bis Ende 2025 entwickelt das Unternehmen aktiv eine Reihe neuer Angebote, darunter: Geplante ETPs für einzelne Vermögenswerte * Valour Tron (TRX) ETP Tron ist eine Blockchain mit hoher Durchsatzrate, die für dezentrale Anwendungen optimiert ist. Es rangiert durchweg unter den führenden digitalen Vermögenswerten nach Marktkapitalisierung und Transaktionsvolumen und ist damit eine überzeugende Ergänzung des wachsenden Angebots von Valour. * Valour Stellar (XLM) ETP Stellar ermöglicht schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen und Vermögensübertragungen. Durch die starke Verbreitung in Anwendungsfällen der Finanzinfrastruktur ist es gut für das Interesse institutioneller und privater Anleger positioniert. * Valour OM SEK, MOVE SEK und MOVE EUR ETPs Diese bevorstehenden Listings einzelner Vermögenswerte bieten ein Engagement in den aufstrebenden digitalen Vermögenswerten MANTRA (OM) und Move (MOVE), sowohl in SEK als auch in EUR. Thematische Basket-ETPs in Entwicklung * Real-World Asset (RWA) & Tokenization Basket Dieser Basket umfasst führende Projekte mit Schwerpunkt auf der Tokenisierung von Vermögenswerten und der On-Chain-Finanzinfrastruktur, darunter Mantra, Ondo, Paxos Gold (PAXG), Tether Gold (XAUt), BUIDL, Centrifuge, Maple und Polymesh. * Digital Gold Basket Dieses Produkt kombiniert traditionelle und digitale Wertspeicher und umfasst Bitcoin (BTC), Paxos Gold (PAXG) und Tether Gold (XAUt). Es bietet Anlegern eine diversifizierte Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung. * Institutioneller Layer-1-Basket Dieser Basket wird Blockchain-Netzwerke mit starken Partnerschaften zu Unternehmen und Regierungen hervorheben, darunter Avalanche, Algorand, Hedera, Polkadot, Sei und BUIDL. Hebel-ETPs * Valour BTC 2x und ETH 2x ETPs Diese Hebelprodukte sind darauf ausgelegt, ein doppeltes tägliches Engagement in den Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum zu bieten und richten sich an Anleger, die auf überzeugte oder taktische Trading- Strategien setzen. Kontinuierliche Produktinnovation Zusätzlich zu diesen bevorstehenden Markteinführungen arbeitet Valour aktiv an weiteren Produkten in einer breiten Palette digitaler Vermögenswerte. Diese kontinuierliche Innovation unterstreicht die Position von Valour als führender Anbieter auf dem europäischen Markt für digitale ETPs und beschleunigt das Erreichen des Meilensteins von 100 ETPs bis zum Jahresende. Über DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.cboe.com/ca/equities/securities/DEFI/)) (GR: R9B (https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin (https://www.linkedin.com/company/defitechglobal/) und X/Twitter (https://twitter.com/defitechglobal). Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/. Über Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen ?Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (?ETPs"), die Privatanlegern und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.cboe.com/ca/equities/securities/DEFI/)) (GR: R9B (https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)). Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com (https://valour.com/). Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung der ETPs Valour Curve DAO (CRV) und Valour Litecoin (LTC), die Entwicklung der Blockchains Curve DAO und Litecoin, die Entwicklung weiterer ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Geschäftsmöglichkeiten. das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton Chief Executive Officer ir@defi.tech (mailto:ir@defi.tech) (323) 537-7681 °