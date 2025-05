IRW-News: Hyper Bit Technologies Ltd. : Hyper Bit will Kryptowährungs-Miner für Dogecoin und Litecoin erwerben

IRW-PRESS: Hyper Bit Technologies Ltd. : Hyper Bit will Kryptowährungs-Miner für Dogecoin und Litecoin erwerben

Vancouver, British Columbia - 7. Mai 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (FWB: N7S) (das Unternehmen oder Hyper Bit) gibt bekannt, dass das Unternehmen bis zu fünfunddreißig (35) Mining-Computer oder Mining-Rigs des Typs ElphaPex DG1+ ASIC für Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC) erwerben will. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen in Bezug auf die strategischen Chancen des Kryptowährungs-Mining bei DOGE und LTC und führt momentan zusammen mit erfahrenen Technologieberatern Tests und Evaluierungen der neuesten Hochleistungshardware, kostengünstiger grüner Energielösungen und erstklassiger Hosting-Einrichtungen durch.

Bei diesen Mining-Rigs handelt es sich um hochmoderne ElphaPex DG1+-Modelle, die speziell für das Mining der Kryptowährungen DOGE und LTC optimiert sind. Die Kosten dieser DG1+-Mining-Rigs sind marktabhängig und belaufen sich derzeit auf ca. 6.000 USD pro Einheit (Gesamtinvestitionen von ca. 210.000 USD), sodass der Zeitpunkt und die Preisgestaltung für einen Markteintritt derzeit günstig sind.

Angesichts einer ungefähren Lebensdauer von 4 bis 5 Jahren, einer geringen Netzwerk-Schwierigkeit, begrenztem Wettbewerb und der aktuellen Hardwarepreise sind DOGE-Miner gut aufgestellt, um eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen und von einem Early-Mover-Vorteil zu profitieren. Derzeit schneidet der DG1+ besser als die führenden Bitcoin-Miner ab und erzielt bei den aktuellen DOGE-Preisen mehr als die doppelte Rentabilität.

Die weltweite Anhängerschaft, die starke Community und die anhaltende Medienpräsenz von DOGE schaffen ein erhebliches Wertpotenzial. Während Bitcoin-Mining-Unternehmen mit einem starken Wettbewerb und engen Gewinnspannen konfrontiert sind, könnte sich ein auf DOGE fokussiertes Mining-Unternehmen mit einem einzigartigen Narrativ und Wertversprechen auf den öffentlichen Märkten differenzieren. Obwohl DOGE der am dritthäufigsten geschürfte Proof-of-Work-Coin ist, gibt es derzeit nur wenige bis keine reinen DOGE-Mining-Unternehmen, die an der Börse notiert sind.

Mit einem Zugang zu Kapital über die öffentlichen Märkte hat Hyper Bit die Absicht, seinen gestrafften Geschäftsplan des groß angelegten Kaufs und Einsatzes der neuesten Krypto-Mining-Hardware zu beschleunigen, und ist gut aufgestellt, um bestehende DOGE- und LTC-Mining-Aktivitäten zu übernehmen oder in einem konsolidierten Unternehmen zusammenzufassen.

Von Elon Musk, CEO von Tesla Inc., Executive Chairman und Chief Technology Officer von X, CEO von Space X und Chefberater des US-Präsidenten, stammen die berühmten Aussagen: An DOGE führt kein Weg vorbei! Das unterhaltsamste und das ironischste Ergebnis wäre, dass Dogecoin in der Zukunft zur Währung der Erde wird.

Herr Cole Goodwin, COO von Hyper Bit Technologies, äußerte sich dazu wie folgt: Wir konzentrieren uns darauf, ein First Mover in den neuesten und profitabelsten Krypto-Mining-Geschäften zu werden. Durch die Konzentration auf spezialisierte, schlüsselfertige Dogecoin- und Litecoin-Mining-Infrastruktur wollen wir unsere Wachstumsstrategie beschleunigen und Hyper Bit im Krypto-Mining-Sektor etablieren. Wir sind der Ansicht, dass DOGE aufgrund seiner starken Bindung an den Bitcoin-Preis die beste Mining-Wirtschaftlichkeit sowie ein potenzielles Aufwärtspotenzial bei der Wertsteigerung der Kryptowährung bietet.

Die Kryptowährung DOGE gilt als der ursprüngliche und größte Meme-Coin. Nach Marktkapitalisierung ist er insgesamt die siebtgrößte Kryptowährung. Erst im Dezember 2024 erreichte DOGE eine Marktkapitalisierung von 71,27 Milliarden USD.

Mit dem Rückgriff auf Beziehungen in der Kryptoindustrie durch fachkundige Technologieberater will sich Hyper Bit große Bestellungen der neuesten ASIC-Mining-Rigs sichern, die dem Unternehmen einen kontinuierlichen technologischen Vorsprung sowie eine kostengünstige Energieumgebung und eine hohe Effizienz beim Mining von DOGE und anderen Krypto-Coins verschaffen können.

Um sich als führendes DOGE-Mining-Unternehmen zu etablieren, erkundet Hyper Bit modernste Hosting-Einrichtungen und -Infrastruktur, um die langfristige Leistung und Hashing-Effizienz zu optimieren.

Über Dogecoin

DOGE hat sich zu einer der bekanntesten und kulturell einflussreichsten Kryptowährungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte entwickelt. Die 2013 als Meme-Coin eingeführte Kryptowährung hat sich inzwischen zu einem ernstzunehmenden und etablierten Akteur entwickelt, der heute mit einer Marktkapitalisierung von rund 26 Milliarden USD (36 Milliarden CAD) zu den Top-Kryptowährungen weltweit zählt.

Angetrieben durch eine virale Online-Dynamik und hochkarätige Befürwortungen, insbesondere von Elon Musk, erregte DOGE im Jahr 2021 die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit. Ihr Wiederaufstieg im Jahr 2024 festigte ihr Ansehen weiter, zumal der Preis während der US-Präsidentschaftswahlen um mehr als 300 % anstieg. Während dieser Zeit wurde DOGE mit durchschnittlich über 2,27 Millionen Google-Suchen monatlich auch zum meistgesuchten Meme-Coin weltweit.

DOGE hat sich in der Praxis bewährt und wird heute von großen Unternehmen wie Tesla, AMC Theatres und den Dallas Mavericks als Zahlungsmittel akzeptiert. SpaceX finanzierte seine DOGE-1-Satellitenmission vollständig in DOGE, was die wachsende Glaubwürdigkeit des Coins als Währung belegt. Mit niedrigen Transaktionsgebühren und schnellen Abwicklungszeiten ist DOGE sowohl eine praktische Zahlungslösung als auch zum Tor für Neueinsteiger in das Krypto-Ökosystem geworden.

Das institutionelle Interesse an DOGE nimmt zu, was durch die kürzliche Einführung des Grayscale Dogecoin Trust und eine Welle von Spot-ETF-Anmeldungen von verschiedenen Vermögensverwaltern wie 21Shares, Bitwise und RexShares deutlich wird. 21Shares, das bereits einen Dogecoin-ETF an europäischen Börsen anbietet, hat nun in Zusammenarbeit mit der Dogecoin Foundation einen Dogecoin-ETF mit Sitz in den USA beantragt. Diese DOGE-ETF sollen traditionellen Anlegern ein sicheres, reguliertes Engagement in DOGE über etablierte Maklerkanäle bieten und so die Kluft zwischen den digitalen Vermögenswerten und dem Mainstream-Finanzwesen überbrücken.

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten - angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger - hat sich HyperBit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada, einer gemeinnützigen Vereinigung mit Sitz in Vancouver, Kanada. Das Ziel der Vereinigung ist es, die kanadische Blockchain-Community zu vergrößern und zu stärken und das Ökosystem weiter zu verbessern. Weitere Informationen über die Vereinigung finden Sie unter The Blockchain Association of Canada: ein Club für Krypto-Enthusiasten

