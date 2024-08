Börsen vor Nvidia fester - Dax nimmt Rekord ins Visier

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax steuert auf ein neues Allzeithoch zu.

Der deutsche Leitindex stieg am Mittwochvormittag um 0,7 Prozent auf 18.819 Punkte. Mitte Mai hatte das Börsenbarometer seine Bestmarke bei 18.892,92 Stellen aufgestellt. "Die Sogwirkung der steigenden Aktienkurse erzeugt schon wieder Angst bei Anlegern, die Rally zu verpassen und die Stimmung ist kurz davor, in den gierigen Bereich zu wechseln", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

Bei der Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger überwiege jedoch weiterhin Skepsis und Vorsicht, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies verdeutlichten auch die unterdurchschnittlichen Handelsumsätze. Anleger scheuten auch wegen der nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia größere Engagements. Die Erwartungen des Marktes an den Finanzbericht des Chipkonzerns sind hoch und eine Enttäuschung würde nach Ansicht von Strategen das Vertrauen in die KI-getriebene Börsenrally erschüttern. Der Marktwert von Nvidia ist dank seiner Dominanz im Bereich der Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) in die Höhe geschnellt. Der Aktienkurs ist seit 2019 um rund 3000 Prozent gestiegen, und mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Billionen Dollar wirkt sich jede Kursbewegung auf den gesamten Markt aus.

VERSICHERER VORNE - AROUNDTOWN NACH PROGNOSEANHEBUNG GEFRAGT

Europaweit führten Versicherer die Gewinnerlisten an. Der Branchenindex stand gut ein Prozent im Plus. Die Branchenvertreter der britischen Prudential und der belgischen Ageas überzeugten mit guten Zahlen. Die Aktien von Prudential stiegen um 2,7 Prozent an die Spitze des Londoner Leitindex FTSE 100. Der Konzern steigerte seinen operativen Gewinn stärker als erwartet, unterstützt durch starke Policenverkäufe in Singapur. Ageas erfreuten mit einem Aktienrückkauf und waren mit einem Plus von mehr als sechs Prozent stärkster Wert im belgischen Blue-Chip-Index BEL 20. In Frankfurt markierten Münchener Rück und Hannover Rück jeweils frische Rekordhochs.

Im Immobiliensektor glänzten Aroundtown mit einem Aufschlag von knapp vier Prozent. Der im MDax notierte Gewerbeimmobilieninvestor hat seine Prognose für das Betriebsergebnis leicht angehoben. Bei LEG Immobilien lastet hingegen eine angekündigte Wandelanleihe auf dem Kurs. Die Papiere gaben rund zwei Prozent nach. Im SDAX stiegen die Papiere von Flatexdegiro um drei Prozent. Das Fintech-Unternehmen hat den langjährigen Chef von Morgan Stanley Europe, Oliver Behrens, zum neuen Vorstandschef bestellt.

NACHFRAGESORGEN DRÜCKEN ROHSTOFFPREISE

Konjunktursorgen drückten die Metallpreise an den Rohstoffmärkten, was sich negativ auf Aktien aus den Bereichen Grundressourcen auswirkte. Der Kupferpreis fiel an den Terminmärkten um 1,5 Prozent, Zink rutschte um 2,2 Prozent ab. Auch am Ölmarkt rückten die verschärften Spannungen im Nahen Osten wieder etwas in den Hintergrund. Dominierend blieben die Sorgen der Anleger um die chinesische Nachfrage, die die Stimmung belasteten. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligte sich im Zuge dessen um 0,8 Prozent auf 78,93 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,9 Prozent tiefer bei 74,84 Dollar.

