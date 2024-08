Marktgespräch am 28.08.2024: Lothar Albert & Harald Weygand

Harald Weygand ist heute das erste Mal Interview-Partner in unserem beliebten Format. Er ist Head of Trading bei Stock3 und hat vier sehr spannende Aktien mitgebracht, die es heute zu beleuchten gilt.

Als erstes NVIDIA, die schon öfters besprochen wurde, nun jedoch mit einer konkreten Trading-Chance: einem möglichen "Gap up" am morgigen Handelstag. Der größte Vermögensverwalter der Welt - BlackRock - bietet mit einer großen "Inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS)" ebenfalls in Kürze ein hohes CRV, sofern sich der Stopp in Maßen hält. Weiter geht es mit der Aktie vom Mobilitätsnetzwerk Uber, um zum Abschluss der Analysen den chinesischen Titel Tencent unter die Lupe zu nehmen, der ebenfalls eine starke Long-Chance in Aussicht stellt.

Lothar Albert spricht zudem das 25-jährige Bestehen des TradeCenters von Lang & Schwarz an, das ein Grund zum Feiern ist. Zu diesem Anlass haben wir ein Börsenquiz vorbereitet, in dem Sie tolle Preise gewinnen können!

https://traders-mag.perspectivefunnel.com/25-jahre-tradecenter-runde6/

Hier geht es zum aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal der LS Exchange:

https://www.youtube.com/watch?v=uH_SRkQ4dMc

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.