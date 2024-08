Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG 28.08.2024 / 15:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.08.2024 Kursziel: 49,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach HIT-Feedback: Erfolgreiche Unternehmensentwicklung zeigt sich in steigendem Investoreninteresse Auf der 12. Ausgabe der Hamburger Investorentage (HIT) präsentierte sich die Shelly Group zum mittlerweile dritten Mal. Neben den jüngsten Produktentwicklungen sprach Co-CEO Wolfgang Kirsch auch über die weiteren Wachstumsinitiativen, mit denen das Unternehmen zukünftig weitere Kundengruppen (bspw. Hotels, Altenheime) ansprechen möchte. HIT zeigt gesteigerte Wahrnehmung im Markt: An den zahlreichen Gesprächsanfragen sowie dem gefüllten Präsentationsraum zeigte sich das hohe Investoreninteresse an dem Smart Home-Anbieter. Während bei der HIT-Premiere im Jahr 2022 nur wenig Investoren Shelly auf der Watchlist hatten, hat sich dies durch den eindrucksvollen Wachstumskurs, die verbesserten Investor Relations-Aktivitäten sowie die positiven Kursentwicklung umgekehrt, sodass Shelly mittlerweile zu den gefragtesten Unternehmen auf der Konferenz gehört. Der Schwerpunkt der Präsentation lag neben der Vorstellung der jüngsten Finanzkennzahlen auch in der Erweiterung des Händlernetzwerks (u.a. mit dem britischen Baumarkt Screwfix) sowie den Fortschritten im Bereich erneuerbare Energien. So kooperiert Shelly mit verschiedenen Anbietern von Balkonkraftwerken (bspw. Jackery, Zendure), um den Kundennutzen über die genaue Messung der Stromerzeugung zu maximieren. So kann überschüssiger Strom bei hoher Sonneneinstrahlung verwendet werden, um bspw. die Klimaanlage einzuschalten oder das E-Auto zu laden, anstatt den Strom zu geringeren Erträgen in das öffentliche Netz einzuspeisen. Zudem verkündete Co-CEO Kirsch die Zusammenarbeit mit der Josefs-Gesellschaft, die in ihren Heimen für Menschen mit Behinderung künftig Shelly-Produkte integrieren, um u.a. Licht und Heizung per Sprachsteuerung bedienen zu können. Dies zeigt u.E. die vielfältigen Anwendungsbereiche auch abseits der eigenen vier Wände. Kapitalmarkttag für November angekündigt: Am 05.11.2024 wird Shelly in Frankfurt einen Capital Markets Day (CMD) veranstalten, zu dem Investoren und Analysten eingeladen sind. Hierbei sollen neben einem strategischen Update und der künftigen Produkt-Roadmap (inkl. Vorführung einiger Produkte/Prototypen) vor allem die finanziellen Mittel- und Langfristziele im Blickpunkt stehen. Wir erwarten eine Bestätigung der Guidance für 2026 (>200 Mio. EUR Umsatz sowie >50 Mio. EUR EBIT) sowie erste Aussichten auf die Ziele für das Jahr 2030. Zwar gehen wir nicht davon aus, dass die aktuelle Wachstumsrate (CAGR 2022-2026e: 46,5%) in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts aufrechterhalten werden kann, planen jedoch weiterhin mit dauerhaft zweistelligen Wachstumsraten bis 2030. Bereits Ende kommender Woche (06.09.-10.09.) wird Shelly auf der Elektronikmesse IFA in Berlin vertreten sein, um die eigenen Produkte vorzustellen. Verstärkung in der Führungsebene: In den vergangenen Jahren musste die Shelly Group aufgrund des hohen Wachstums die Unternehmensstrukturen stetig ausbauen und gerade die mittlere Managementebene unterhalb der Co-CEOs Wolfgang Kirsch und Dimitar Dimitrov verstärken. Kürzlich konnte mit Karsten Sommer ein erfahrener Geschäftsführer für die Shelly DACH GmbH gewonnen werden, der vorher u.a. für den MediaSaturn-Konzern als Verantwortlicher für das Private Label-Geschäft tätig war. Sommer entlastet damit Wolfgang Kirsch, der in Doppelfunktion auch diese Rolle übernommen hatte und sich nun vollständig auf die Rolle als Co-CEO und damit die strategische Entwicklung des Konzerns konzentrieren kann. Fazit: Shelly ist beim HIT auf großes Investoreninteresse gestoßen und konnte einen Einblick in aktuelle Produktneuheiten geben. Der CMD in Frankfurt dürfte weitere Impulse für die Equity Story geben und auch die Ambitionen für ShellyX näher erläutern. Mit einem KGV 2025e von 19,3 scheint die Aktie in Anbetracht des anhaltend hohen Wachstums weiterhin nicht zu hoch bewertet. Wir bestätigen Kursziel und Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30655.pdf