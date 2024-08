Puma verkleinert Vorstand - Beschaffungs-Chefin geht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Sportartikelkonzern Puma schafft den Posten eines eigenständigen Beschaffungs-Vorstands ab.

Amtsinhaberin Anne-Laure Descours, die Anfang 2019 in den Vorstand berufen worden war, werde ihren Vertrag nicht über das Jahresende hinaus verlängern, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Sie werde Puma aber weiterhin als Beraterin in Fragen der Nachhaltigkeit zur Verfügung stehen. Die Französin arbeitet seit zwölf Jahren von Hongkong aus für Puma. Der Vorstand schrumpft mit ihrem Abgang auf drei Mitglieder.

Das Thema Beschaffung wird künftig unterhalb des Vorstands angesiedelt: Indrajeet Sen (38) werde die Aufgabe übernehmen und an Produktvorständin Maria Valdes berichten. Sen war 2016 vom Schuhhersteller Deichmann gekommen und ist bisher für die Entwicklung und Beschaffung von Schuhen zuständig. Er arbeitet im chinesischen Xiamen.

