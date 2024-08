AKTIEN IM FOKUS 2: Anleger bei Delivery Hero doch wieder euphorisch

(neu: Gewinne wieder ausgebaut, neuer Jefferies-Kommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Delivery Hero sind am Donnerstag nach zuletzt schon gutem Lauf nochmals euphorisiert worden. Zwischenzeitlich wurden die zum Auftakt schon hohen Gewinne zwar kleiner, doch zuletzt zog der Kurs wieder prozentual zweistellig an. Die Aktien erreichten im Verlauf über der 26-Euro-Marke ihr höchstes Niveau seit Ende Juni und bauten ihr Plus seit dem Tief von Anfang August auf etwa 45 Prozent aus.

Die positive Kursentwicklung sei eine angemessene Reaktion auf gute Ergebnisse für das zweite Quartal, eine bestätigte Jahresprognose und erfreuliche Aussagen zum Korea-Geschäft, schrieb Analyst Giles Thorne von Jefferies Research am Nachmittag. Über allem stehe als Kurstreiber aber die Nachricht, dass der Essenlieferdienst einen Börsengang des Nahost-Geschäfts plane. Dies sei eine überraschende Maßnahme, um die Bilanz weiter zu sanieren. Am Morgen hatte er schon in einem ersten Kommentar geschrieben, die Maßnahme würde den Wert eines Bereichs offenlegen, der derzeit in der Konzernstruktur etwas verloren gehe.

Delivery Hero hat dank größeren Warenkörben und häufigeren Bestellungen der Kunden im ersten Halbjahr im Tagesgeschäft deutlich mehr verdient. Laut der Expertin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC übertrafen das operative Ergebnis und der Bruttowarenwert der Bestellungen die Erwartungen. Die Stärke des Wirtschaftsraums Nahost und Nordafrika habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, während die Aktivitäten im asiatischen Raum enttäuschten.

Das schwungvolle Wachstum im Nahen Osten und in Nordafrika veranlasst das Unternehmen zu dem Vorhaben, die dort rasant wachsende Marke Talabat in Dubai an die Börse zu bringen. Silvia Cuneo von der Deutschen Bank zeigte sich in einem ersten Kommentar überrascht davon, geht aber von einer positiven Reaktion der Anleger aus, da sich die Maßnahme positiv auf die Bewertung auswirken könnte. Udomsilpa bezifferte den potenziellen Wert dieses Geschäftsbereichs auf fünf Milliarden Euro./tih/ngu/jha/he