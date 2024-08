ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe mit Blick auf die neue Chip-Generation Blackwell ein Re-Design ohne Kompromisse bei der Leistung bestätigt, schrieb Analyst Toshiya Hari in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte hebt zudem posituv hervor, dass sich Nvidia von Blackwell im Schlussquartal etliche Milliarden Dollar zusätzlicher Erlöse erhofft. Dazu komme eine starke Nachfrage im Datenzentrenbereich. Indes sollten der Ausblick auf die Bruttomarge und die steigenden Investitionen die Profitabilitätserwartungen am Markt wieder auf den Boden zurückholen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 23:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

