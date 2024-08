ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Reckitt auf 'Neutral' - Ziel weiter 6000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 6000 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als Grund für diesen Schritt auf die enttäuschende Dynamik im Kerngeschäft des Konsumgüterherstellers. Zugleich benötigten die Pläne des Managements, durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten wieder an Dynamik zu gewinnen, Zeit, und die Wertrealisierung sei ungewiss./ck/gl

