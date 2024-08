Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH 29.08.2024 / 09:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 29.08.2024 Kursziel: 148,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Starke Entwicklung setzt sich im zweiten Quartal 2024 fort Von der anhaltenden konjunkturellen Eintrübung ist in den Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum ersten Halbjahr 2024 nichts zu spüren. Mit einem deutlichen Erlöszuwachs und einem nahezu verfünffachten EBIT liegen die Oldenburger nach sechs Monaten auch leicht über ihren eigenen Erwartungen. Das Umsatzwachstum basierte dabei auf dem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, das im vergangenen Jahr knapp 85 Prozent zu den Konzernerlösen beisteuerte. Zu der Ergebnissteigerung trugen hingegen alle drei Geschäftsfelder bei, wenngleich auch hier der Löwenanteil auf das Fotofinishing entfiel. Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen bewegt sich CEWE nach den ersten beiden Quartalen beim Umsatz in der oberen Hälfte und bei den Ergebniskennzahlen teils deutlich oberhalb der eigenen Prognosekorridore. Damit sehen wir die Gesellschaft sehr gut aufgestellt für die zweite Jahreshälfte und dabei insbesondere für das Schlussquartal mit dem für alle drei Geschäftsfelder wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, in dem regelmäßig über 40 Prozent des Jahresumsatzes und quasi das gesamte Ergebnis erwirtschaftet werden. Nachdem Umsatz und EBIT im Fotofinishing in den ersten beiden Quartalen jeweils über den eigenen Planungen ausfielen und sich die (Fern-)Reiseaktivitäten der Menschen inzwischen wieder normalisiert haben, stehen hier die Zeichen für die Saisonspitze sehr gut. Dabei dürfte sich der anhaltende Trend zur Premiumisierung auch künftig positiv auswirken. Insbesondere sollte das Kerngeschäftsfeld auch weiterhin davon profitieren, dass hochwertige individuelle Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitestgehend unabhängig von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der allgemeinen Konsumstimmung nachgefragt werden. Zudem verfügt CEWE hier über eine starke Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter. Dabei konnte der Net Promoter Score als wichtige Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit im ersten Halbjahr 2024 um 0,9 auf sehr gute 62,7 gesteigert werden. Das Geschäftsfeld Einzelhandel zeigt sich mit seinen optimierten Strukturen weiterhin gut aufgestellt. Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck (KOD) konnte sich zwar der konjunkturell bedingten Branchenschwäche im Berichtszeitraum nicht gänzlich entziehen. Mit der durch kontinuierliche Optimierungen weiter gesteigerten Kosteneffizienz am hochautomatisierten SAXOPRINT-Produktionsstandort Dresden, der als einer der modernsten Technologieparks für den Online-Offsetdruck in Europa gilt, konnte der EBIT-Beitrag im ersten Halbjahr dennoch mehr als verdoppelt werden. Mit der durch die erreichte Kosteneffizienz möglichen "Bestpreisgarantie" von SAXOPRINT erachtet CEWE den KOD inzwischen auch als sehr gut im Markt positioniert. Auf Grundlage der erfreulichen Halbjahreszahlen sowie der rollierenden Zwölfmonatswerte haben wir unsere Schätzungen heraufgesetzt. Dabei führte der infolge der Aktienrückkäufe verringerte Ansatz im Umlauf befindlicher Anteilsscheine zu einer überproportionalen Erhöhung unserer EPS-Prognosen. In Verbindung mit Veränderungen einiger Rahmenparameter resultiert daraus in Summe eine erneute deutliche Anhebung unseres Kursziels für die CEWE-Aktie auf nunmehr 148 Euro. Auf dieser Basis weist das Papier aktuell ein Kurspotenzial von knapp 45 Prozent auf. Daher bekräftigen wir einmal mehr unsere Empfehlung, den Anteilsschein des Oldenburger Fotospezialisten auf dem unseres Erachtens derzeit sehr günstigen Niveau zu "kaufen". Dabei weist der Titel bei Ansatz unserer Schätzungen immerhin eine Dividendenrendite von 2,7 Prozent auf, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte. Zudem bleibt der CEWE-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 67 Prozent zum Halbjahresende auch bilanziell weiterhin sehr solide aufgestellt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30667.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de