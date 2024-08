US-Verteidigungsminister empfängt ukrainischen Amtskollegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will seinen ukrainischen Amtskollegen Rustem Umjerow am Freitag im Pentagon empfangen. Bei dem Termin werde Austin über den aktuellen Stand der Gefechtslage informiert, unter anderem über die Lage im russischen Gebiet Kursk, kündigte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh an. Austin wolle die Gelegenheit auch nutzen, die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Aggression zu bekräftigen.

Der US-Sender CNN hatte unter Berufung auf einen ukrainischen Regierungsbeamten zuvor berichtet, die ukrainische Seite wolle der US-Regierung bei Treffen in dieser Woche auch eine Liste von Zielen in Russland vorlegen, um die USA zur Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz weitreichender US-Waffen gegen Moskau zu bewegen. Es gehe darum, "das Weiße Haus konkret davon zu überzeugen, die Beschränkungen für Angriffe mit weitreichenden Waffen auf russisches Territorium aufzuheben", zitierte CNN den Beamten.

Auch der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj, Andrij Jermak, nimmt CNN zufolge an den Gesprächen in Washington teil. Das Pentagon bestätigte dies zunächst nicht.

Selenskyj hatte am Mittwoch erneut die Freigabe von Raketen mit hoher Reichweite gefordert, um damit russisches Gebiet zu beschießen. "Alle unsere Partner müssen aktiver werden, viel aktiver, um dem russischen Terror zu begegnen", sagte er. Die USA haben dies bislang nur begrenzt zur Abwehr des russischen Eindringens in die Region Charkiw genehmigt./trö/DP/he