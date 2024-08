Zinsentscheidungen, Nvidia-Zahlen & KI-Zukunft: Was bewegt den Markt? | Mit @ErichsenGeld

► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Lars Erichsen (Tradermacher) über die in kürze anstehende Zinsentscheidung der U.S. Notenbank und die Frage, welche Auswirkungen eine Zinssenkung auf die Märkte hat. Außerdem werden die neuesten Quartalszahlen von Nvidia unter die Lupe genommen und die Zukunftsaussichten des KI-Sektors beleuchtet. Ein weiteres Thema ist die Kritik von Hindenburg Research an Super Micro Computing und den Ausbau der Energieinfrastruktur als wichtigen Trend für die Zukunft.



Timestamps:

00:00 ► Die Auswirkungen der nächsten Zinsentscheidung auf den Markt

05:01 ► Kritik von Hindenburg Research an Super Micro Computing und ihre Auswirkungen auf den KI-Sektor

12:04 ► Die aktuellen Zahlen von Nvidia und die Zukunftsaussichten des KI-Sektors

19:12 ► Ausbau der Energieinfrastruktur als wichtiger Trend für die Zukunft



