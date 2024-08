Dow Jones Industrial Average® - September - saisonal schwierig, aber...

Der September steht unmittelbar vor der Tür. An der Börse hat dieser Monat den zweifelhaften Ruf der schwächste Börsenmonat des gesamten Jahres zu sein. In der jüngeren Vergangenheit wurde die saisonal herausfordernde Phase ihrem Ruf mehr als gerecht, denn in den vier Jahren seit 2020 brachte der September beim Dow Jones® stets Kursverluste. In diesem Zusammenhang bietet sich ein Abgleich mit dem US-Präsidentschafts- sowie dem Dekadenzyklus an – also den beiden bekanntesten Zyklen überhaupt. Obwohl die Trefferquote im US-Wahljahr als auch im sog. „4er-Jahr“ im September nochmals schwächer ausfällt, ist der Rückschlag bei den amerikanischen Standardwerten auf Basis der Daten seit 1900 weniger dramatisch. 2024 brauchen Anlegerinnen und Anleger deshalb möglicherweise weniger Angst vor dem Schreckgespenst „September“ zu haben. Letzteres wird durch den Blick auf die weiteren noch verbliebenen Börsenmonate des Jahres unterstrichen. Im „4er-Jahr“ bzw. im US-Wahljahr fällt das 4. Quartal regelmäßig besonders gut aus. Diese „saisonale Schnittmenge“ lässt also auf eine baldige Jahresendrally hoffen. Besonders hervorheben möchten wir den November, der im Wahljahr doppelt und im „4er-Jahr“ sogar drei Mal so stark wie im historischen Mittel ausfällt.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.