EQS-News: Hauptversammlung 2024 LAIQON AG: Breite Zustimmung der Aktionäre

- Alle 10 Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit angenommen

- Bestätigung und Neuwahl von 2 Aufsichtsratsmitgliedern

- AuM-Anstieg auf 6,5 Mrd. EUR im 1. Hj. 2024

- Anstieg bereinigter Umsatz auf 16,3 Mio. EUR (+17%) im 1. Hj. 2024

Hamburg, 30. August 2023

Ambitioniertes weiteres Wachstum geplant

Auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung stellte der Chief Executive Officer, Dipl.-Ing. Achim Plate, den Aktionärinnen und Aktionären der LAIQON AG die wesentlichen Wachstumsinitiativen der Gesellschaft in der weiteren Umsetzung der Strategie GROWTH 25 vor. Zudem erläuterte er das Verständnis der LAIQON AG in Bezug auf deren Positionierung als Premium Wealth Spezialist. In der Generaldebatte konnten alle Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre umfassend beantwortet werden, was sehr positiv honoriert wurde. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: „In den letzten fünf Jahren konnten wir den kompletten Aufbau der neuen Gesellschaft LAIQON abschließen. Dabei sind wir seit 2019 strategietreu vorgegangen und haben USPs aufgebaut, die kundenzentrierte Angebote auch für sehr große Finanzpartner ermöglichen. Wealth. Next Generation. ist damit nicht nur unser Claim, sondern Realität.“

Mit GROWTH 25 soll die Plattformstrategie weiter skalieren, wodurch die Assets under Management (AuM) des LAIQON Konzerns bis 2025(e) auf 8-10 Mrd. EUR steigen sollen. Bezogen auf den LAIC-Teilkonzern sollen die AuM auf rund 5,5-6,5 Mrd. EUR bis 2028(e) durch alle LAIC-Lösungen und Partnerschaften steigen. Die LAIQON AG erwartet dieses Wachstum primär aus weiterem organischem Wachstum. Dazu zählt neben dem erwarteten AuM-Zuwachs über alle Geschäftsfelder hinweg insbesondere der Ausbau der White Label-Partnerschaften.

Alle 10 Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit angenommen

Mit einer Präsenz von rund 47 Prozent des Grundkapitals wurden alle Beschlüsse zu den 10 beschlussfähigen Tagesordnungspunkten der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung der LAIQON AG mit Zustimmungsquoten von bis zu 99,98 Prozent gefasst.

Bestätigung und Neuwahl von 2 Aufsichtsratsmitgliedern

Hierzu zählte insbesondere der Tagesordnungspunkt 7, der die Wiederwahl von Herrn Oliver Heine als Mitglied des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, beinhaltete. Herr Heine nahm die Wiederwahl an.

Zudem wurde ebenfalls unter Tagungsordnungspunkt 7 Herr Michael Schmidt als neues, weiteres Mitglied des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, gewählt. Herr Schmidt, der bereits Mitglied des Vorstands (Chief Investment Officer) der Gesellschaft war, soll mit seiner ausgewiesenen Nachhaltigkeitsexpertise im Asset Management insbesondere die Kompetenzen im Aufsichtsrat in diesem Themenbereich erweitern und stärken. Auch er nahm die Wahl an.

Damit besteht der Aufsichtsrat der LAIQON AG nunmehr aus sechs Mitgliedern.

AuM-Anstieg auf 6,5 Mrd. EUR 1. Hj. 2024

Das organische Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im 1. Hj. 2024 erfolgreich fortgesetzt. Die AuM des LAIQON-Konzerns stiegen zum 30. Juni 2024 in den Geschäftsfeldern LAIQON Asset Management, LAIQON Wealth Management und LAIQON Digital Wealth organisch um etwa 500 Mio. EUR auf rund 6,5 Mrd. EUR (1. Hj. 2023: 6,0 Mrd. EUR). Dies entspricht einer Wachstumsrate von über 8 %.

Somit sind die AuM des LAIQON-Konzerns seit Dezember 2019 um etwa 5,4 Mrd. EUR gestiegen. Dies entspricht einem anorganischen und organischen Wachstum um über 490 % in diesem Zeitraum.

Anstieg bereinigter Umsatz auf 16,3 Mio. EUR (+17%) im 1.Hj. 2024

Darüber hinaus präsentierte die LAIQON AG den Aktionärinnen und Aktionären ihre Finanzkennzahlen zum 30. Juni 2024.

Der LAIQON-Konzern erzielte im 1. Hj. 2024 einen bereinigten Bruttoumsatz von rund 16,3 Mio. EUR. (Vj.: 13,9 Mio. EUR) und damit einen Anstieg von 17%. Dabei wurden zwei Sondereffekte beachtet, um den Umsatz des ongoing business transparent darzustellen. Im Dezember 2023 veräußerte der LAIQON-Konzern den Großteil der Beteiligungen im Bereich der geschlossenen Bestandsfonds (ehemaliges Geschäftsfeld LLOYD FONDS Real Assets). Zu den Konzernzahlen im 1. Hj. 2023 hatten diese Beteiligungen noch mit einmaligen Umsatzerlösen in Höhe von rund 2 Mio. EUR beigetragen.

Zudem wurden Umsatzrealisierungen für Leistungen im 1. Hj. 2024 erst im Q3 2024 vereinbart und daher nicht im reporteten Ergebnis des 1. Hj. 2024 berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung dieser beiden Sondereffekte haben sich die bereinigten Bruttoumsatzerlöse im 1. Hj. 2024 mit rund 16,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 13,9 Mio. EUR um rund 17% erhöht.

Zugleich hat sich das bereinigte EBITDA im 1. Hj. 2024 gegenüber dem bereinigten Vorjahres-EBITDA in Höhe von -3,7 Mio. EUR um rund 2,3 Mio. EUR auf etwa -1,4 Mio. EUR deutlich verbessert. Dabei erzielte der LAIQON-Konzern im 1. Hj. 2024 Performance Fees in Höhe von insgesamt rund 1 Mio. EUR, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Zwischenbericht 2024 mit den ausführlichen Finanzkennzahlen wird heute, am 30. August 2024 veröffentlicht. Er wird unter https://laiqon.ag/investor-relations/finanzberichte verfügbar sein.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

