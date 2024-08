EQS-News: INDUS erwirbt neue Beteiligung für ihr Technologiefeld Mess- und Überwachungstechnik

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

INDUS erwirbt neue Beteiligung für ihr Technologiefeld Mess- und Überwachungstechnik



30.08.2024 / 11:01 CET/CEST

DECKMA, Spezialist für Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme auf Schiffen, stärkt Segment Engineering

Weitere Wachstums- und Ergänzungsakquisitionen geplant

Bergisch Gladbach, 30. August 2024 – Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding AG baut ihr Segment Engineering mit einem weiteren Portfoliounternehmen aus: Die börsennotierte Mittelstandsholding hat 75 % der Anteile an der DECKMA Decksmaschinen und Automation Vertriebsgesellschaft mbH, Rosengarten, erworben. Als Systemanbieter für die technische Schiffsausrüstung ist DECKMA spezialisiert auf Beleuchtungs- und Feuermeldesysteme, Korrosionsschutztechnik sowie Automationslösungen für Schiffe. Das mittelständische Unternehmen erwirtschaftet mit 45 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 19 Mio. EUR. DECKMA beliefert Kunden der Schiffbau- und Offshore-Industrie, bspw. Hersteller von Kreuzfahrtschiffen, Berufsschiffen und großen Yachten. Mit dem Zukauf von DECKMA übernimmt INDUS auch eine 33-prozentige Beteiligung an der britischen NEXTCORR Ltd, einem Systemanbieter für Bewuchs- und Korrosionsschutz für Schiffe. Dem INDUS-Geschäftsmodell entsprechend hat sich die Gesellschaft außerdem die Option auf den Erwerb der restlichen 25 % der Anteile an DECKMA im Jahr 2026 gesichert.

„Ob bei der Planung von Beleuchtungssystemen mit Dimmer- und Lichtszenensteuerungen, der Projektierung von sicherheitskritischen Navigations- oder Feuermeldeanlagen oder auch bei der Steuerung von elektrischen Schutzströmen für die Schiffsaußenhaut – die Beleuchtungs- und Sicherheitstechnik in der modernen Schifffahrt erfordert hochspezialisiertes technisches Know-how“, sagt Axel Meyer, für das Segment Engineering verantwortlicher INDUS-Vorstand. „Damit passt DECKMA sehr gut zu unserem Technologieschwerpunkt Mess- und Überwachungstechnik im Segment Engineering.“

Die bisherigen DECKMA-Alleingesellschafter Petra Bölkow-Anderwald und Sven Torbeck verbleiben in der Geschäftsführung des Unternehmens. „Seit Gründung 1974 hat sich DECKMA vom reinen Handelsunternehmen zu einem sehr erfolgreichen Systemhersteller mit hoher Engineering- und Projektmanagement-Kompetenz entwickelt“, sagt Petra Bölkow-Anderwald. „Für uns ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die weitere Expansion des Unternehmens mit einem neuen, starken Partner voranzutreiben. Neben dem Ausbau des bereits heute starken Servicegeschäfts möchten wir auch international neue Märkte erschließen.“

Axel Meyer: „Rund um die Errichtung und den Betrieb von Offshore-Windparks wächst weltweit die Nachfrage nach Serviceschiffen und Konverter-Plattformen. Das gibt der heute schon schnell wachsenden Schiffsausrüstungsindustrie weitere Impulse. Auch die Ausstattung von Marineschiffen bietet Wachstumspotenziale.“ Nach Angaben des Branchenverbands VDMA ist der Umsatz der deutschen Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie 2023 um 5,8 % auf rund 11 Mrd. EUR gestiegen.

Mit dem Zukauf von DECKMA hat INDUS im laufenden Geschäftsjahr bereits zwei Beteiligungen auf erster Ebene und zwei Ergänzungen für bestehende Beteiligungen erworben. „Wir planen 2024 mit weiteren Neuzugängen,“ sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. „Aktuell sehen wir attraktive Targets im M&A-Markt, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur-Netze und Energietechnik. Aber auch die Fluidtechnik, die wir in den letzten Jahren bereits mit dem Zukauf von FLACO und zuletzt COLSON gestärkt haben, ist weiter interessant für uns.“



Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de

