Pressestimme: 'Die Glocke' zu Auszubildendengewinnung/Bertelsmann Stiftung

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Auszubildendengewinnung/Bertelsmann Stiftung:

"Die Zeiten, dass Firmen aus einer Vielzahl an Bewerbern die besten aussuchen konnten, sind vorbei. Es ist eher so, dass manche Unternehmen froh sind, wenn sie überhaupt noch Azubis finden. Umso wichtiger ist es da, dass Arbeitgeber sich jeder Möglichkeit bedienen, um passende Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen. Dazu gehört auch, sich dort zu tummeln, wo sich die Jungen täglich stundenlang aufhalten: in den sozialen Kanälen. Um als potenziell künftiger Ausbildungsbetrieb betrachtet zu werden, reicht es aber nicht, nur eine Stellenbeschreibung einzustellen. Es ist heutzutage wichtig, sich zu präsentieren. Das heißt, die Jugendlichen wollen sehen, wie der Arbeitsalltag aussieht, sie wollen wissen, mit wem sie zusammenarbeiten."/DP/jha