EQS-News: Mister Spex erweitert Premium-Portfolio mit Jacquemus

Modernes Design und hohe Qualität: Ab sofort ist die Sonnenbrillen-Kollektion von Jacquemus Teil des Sortiments von Mister Spex SE, Europas führendem Omnichannel-Optiker. Die neue Kollektion wird sowohl online als auch in ausgewählten Stores erhältlich sein und markiert den nächsten Schritt in der strategischen Erweiterung des Premium-Sortiments von Mister Spex. Zugleich festigt das Unternehmen damit seine Position im Premiumsegment und unterstützt die Erreichung der Rentabilitätsziele.

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, betont: „Es ist für uns von größter Bedeutung, dass wir unser Angebot kontinuierlich mit Marken erweitern, die den aktuellen Zeitgeist treffen und höchste Design- und Qualitätsansprüche erfüllen. Unsere Vision ist es, eine Plattform zu schaffen, die unseren Kunden Zugang zu den begehrtesten Marken weltweit bietet. Mit Jacquemus machen wir einen weiteren großen Schritt in diese Richtung.“

Die Jacquemus Eyewear-Kollektion umfasst zehn Modelle aus hochwertigem Acetat und zeichnet sich durch mutige Designs und eine auffällige Farbpalette aus. Von klassischen Schwarztönen bis hin zu lebhaften Gelb- und Blautönen bietet die Kollektion eine breite Auswahl. Jedes Modell ist mit dem ikonischen Jacquemus-Logo und goldenen Akzenten versehen, die den luxuriösen Charakter der Marke unterstreichen. Alle Sonnenbrillen bieten 100% UV-Schutz, sodass Stil und Funktionalität Hand in Hand gehen.

Jacquemus wurde 2009 von Simon Porte Jacquemus gegründet und hat sich schnell als eine der führenden Marken in der Modewelt etabliert. Die Sonnenbrillen-Kollektion verbindet zeitgenössische Ästhetik mit luxuriösen Details.

Mehr Informationen zur Jacquemus-Kollektion bei Mister Spex finden Sie hier: Jacquemus Sonnenbrillen

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

