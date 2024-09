Neue Wohneigentumsförderung für Familien startet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will Familien mit neuen Fördermitteln beim Wohnungskauf unterstützen.

Das Programm "Jung kauft Alt" laufe am Dienstag an, teilte Bauministerin Klara Geywitz am Montag mit. Damit könnten "sich jetzt auch Familien mit mittleren und kleineren Einkommen ihren Traum vom Einfamilienhaus erfüllen", erklärte die SPD-Politikerin. Es richtet sich an Familien, die eine sanierungsbedürftige Bestandsimmobilie erwerben. Für den Wohnungskauf soll es von der staatlichen Förderbank KfW zinsverbilligte Kredite geben, die mit Sanierungsauflagen verbunden sind. Durch die Zinsverbilligung "kann eine Familie mit zwei Kindern bis zu 18.000 Euro sparen", erklärte Geywitz.

Nach Angaben des Bauministeriums stehen zur Finanzierung der Zinsverbilligung in diesem Jahr 350 Millionen Euro bereit. Zum Start liege der Zinssatz bei 35 Jahren Kreditlaufzeit und einer zehnjährigen Zinsbindung bei 1,51 Prozent effektiv.

Voraussetzung für die Förderung sei der Erwerb einer Bestandsimmobilie mit einem Gebäudeenergieausweis der Klassen F, G oder H. "Innerhalb von 54 Monaten nach Förderzusage muss auf mindestens Energieeffizienzklasse 70 EE saniert werden", teilte das Ministerium mit. Die Kombination mit Mitteln zur Sanierungsförderung sei möglich.

Förderberechtigt seien Familien mit minderjährigen Kindern und zu versteuernden Einkommen von höchstens 90.000 Euro bei einem Kind (plus 10.000 Euro je weiteres Kind). Gefördert werde nur der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum.

