Umfrage des Handelsverbandes - Verbraucherstimmung sackt ab

Berlin (Reuters) - Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im September den dritten Monat in Folge eingetrübt.

Das entsprechende Barometer fiel auf 96,93 Punkte von 97,70 Zählern im August, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag zu der Umfrage unter 1600 Personen mitteilte. "Die Verbraucherstimmung in Deutschland sackt ab", betonte der HDE. Die Konsumzurückhaltung nehme zu. "Damit wird der private Konsum in den kommenden Monaten kein signifikantes Wachstum erreichen können", hieß es weiter.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind der Umfrage zufolge mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung sowie auf das eigene Einkommen pessimistischer. In der Folge planen sie für die kommenden Monate weniger Anschaffungen. Zugleich nimmt die Sparneigung zu.

Die deutsche Wirtschaft ist im zurückliegenden Frühjahrsquartal um 0,1 Prozent geschrumpft - auch weil sich die Verbraucher beim Geldausgeben zurückhalten. "Ohne den privaten Konsum als Wachstumstreiber verdüstert sich zudem der weitere konjunkturelle Ausblick", so der HDE. Eine gesamtwirtschaftliche Stagnation, womöglich sogar eine Schrumpfung werde damit im Gesamtjahr 2024 wahrscheinlicher. Der private Konsum macht in Deutschland gut zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes aus.

"Die schwache Konjunkturentwicklung und die angespannte Arbeitsmarktlage wirken sich negativ auf die Kaufkraft der Verbraucher aus", so der Handelsverband. "Das Risiko eines Arbeitsplatz- und damit Einkommensverlustes erhöht sich." Zwar sind die Reallöhne zuletzt fünf Quartale in Folge gestiegen - nicht zuletzt wegen der steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie für Millionen von Arbeitnehmern. "Jedoch sind die Verluste während der Periode mit der hohen Inflationsrate noch nicht wieder aufgeholt", begründete der HDE seinen pessimistischen Ausblick.

