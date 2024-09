GNW-Adhoc: Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group gibt Verdopplung der Produktionskapazität in Europa bekannt

^TEMECULA, Kalifornien, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zum

Geschäftsbereich Industrial Business der Nikkiso Co. Ltd. gehörende Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (?Gruppe") hat am 29. August im Rahmen einer Grundsteinlegung die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Wurzen, Sachsen, Deutschland, gefeiert. Mit der zusätzlichen Fläche erhöht sich die Produktionskapazität der Gruppe in Europa um fast das Doppelte. Das Unternehmen baut damit auf sein bestehendes Geschäftsfeld der CO2- Abscheidung auf und schafft neue Fertigungskapazitäten für die Montage von Kryopumpen, Wärmetauschern und Wasserstoffbetankungsanlagen, um die Marktnachfrage nach kryotechnischen Systemen und Anlagenlösungen für saubere Energieprojekte wie Wasserstofftankstellen, LNG- und Ammoniak-Terminals und Wasserstoffproduktionsanlagen zu decken. ?Nikkiso reagiert mit seiner Investition auf die Nachfrage des Marktes für saubere Energien und baut seine Aktivitäten in Deutschland aus, da die Marktbedingungen für kohlenstoffarme Energielösungen zunehmend vorteilhafter werden," so Peter Wagner, Executive Chairman, Nikkiso CE&IG Board. Durch die Erweiterung der Produktionsflächen und -kapazitäten in Europa kann die Gruppe vom Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Regionen profitieren und gut bezahlte Arbeitsplätze für die Arbeitnehmer vor Ort schaffen: kurzfristig wird ein Wachstum von etwa 20 Prozent erwartet, längerfristig ist mit weiterem Wachstum zu rechnen. ?Nikkiso kann wie kaum ein anderes Unternehmen auf umfangreiche Erfahrungen in der Kryotechnik zurückgreifen", so Adrian Ridge, CEO von Nikkiso CE&IG. ?Die Anlage in Wurzen soll ergänzend zu unserem Kundenzentrum in Neuenburg das Produktionszentrum von Nikkiso in Europa werden." Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer fügte hinzu: ?Die Erweiterung der Anlage von Nikkiso in Wurzen ist eine weitsichtige Investition, die die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sachsen für internationale Investoren unterstreicht. Die Verdoppelung der Produktionskapazität stellt einen Vertrauensbeweis dar, auf den wir stolz sein können. Mit dieser Entscheidung übernimmt Nikkiso eine wichtige Rolle in der Wasserstoffwirtschaft, auf die wir in Sachsen auch in den nächsten Jahrzehnten setzen wollen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Zusammenarbeit auf dem Weg zu sauberer Energie und Innovation vertiefen. Das sind gute Neuigkeiten für Wurzen und für den Wirtschaftsstandort Sachsen." Der Betrieb der Anlage wird nach Abschluss der Erweiterung in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu 100 % mit erneuerbarer Solarenergie erfolgen. Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter von kryogenen Anlagen, Technologien und Anwendungen für die Marktsegmente saubere Energie und Industriegase. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeitende in 22 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. in Südkalifornien, USA, geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co. Ltd. (TSE: 6376). Medienkontakt pr@nikkisoceig.com Über Nikkiso Co. Ltd. Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat Nikkiso zur Lösung sozialer Probleme beigetragen, indem es den Wandel der Zeit mit Technologien und Produkten vorweggenommen hat, die weltweit und in Japan einmalig sind. Im Industriegeschäft hat Nikkiso neue Märkte durch die Entwicklung von Produkten im Energiebereich, von Produkten für die Hämodialyse im medizinischen Bereich und von CFK (kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) in der Luft- und Raumfahrt geschaffen. Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc3aca5-7d42-4a94-bdc6- ba8757e4b0d0/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc46b781-51e8-4458-a1f3- f06f26ac0ba6/de °