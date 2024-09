Türkei beantragt Aufnahme in die BRICS-Gruppe

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat die Aufnahme in die BRICS-Gruppe aufstrebender Volkswirtschaften beantragt. "Unsere Anfrage in dieser Angelegenheit ist klar, der Prozess ist im Gange", sagte der Sprecher der Regierungspartei AKP, Ömer Celik, auf entsprechende Berichte angesprochen in Ankara. Die BRICS-Staaten hätten dazu aber noch keine Bewertung abgegeben. Details dazu, wann der Antrag gestellt wurde, nannte Celik nicht. Man wolle über den Ausgang des Prozesses informieren, sobald es Ergebnisse gebe, sagte er.

Die von Russland und China dominierte Gruppe großer Schwellenländer trifft sich Ende Oktober in Kasan, Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan. Zu der Allianz gehören neben Russland Brasilien, Indien, China und Südafrika. Seit Januar ist auch der Iran Mitglied. Die Türkei wäre das erste Nato-Land, das der Vereinigung beitritt.

Ziel der Allianz ist es, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens zu bilden. Auch ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als globale Leitwährung möchten die BRICS-Länder reduzieren. Die BRICS-Länder machen nach eigenen Angaben bisher 42 Prozent der Weltbevölkerung, 30 Prozent der globalen Landfläche und 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung aus./jam/DP/nas