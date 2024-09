dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

dormakaba veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023/24: starke Fortschritte bei Nachhaltigkeitsinitiativen



04.09.2024 / 06:30 CET/CEST





Rümlang, 4. September 2024 – dormakaba hat seinen neunten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die Fortschritte im Geschäftsjahr 2023/24 beim Erreichen der wichtigsten Ziele bezogen auf Umwelt, soziale Aspekte sowie Unternehmensführung (ESG – Environmental, Social, Governance) zeigt. Das Unternehmen ist weiterhin führend in Sachen Nachhaltigkeit und hat wichtige Meilensteine in den Bereichen Klimawandel, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechte und Produktinnovation erreicht.

Zu den wichtigsten Errungenschaften, die im Nachhaltigkeitsbericht 2023/24 veröffentlicht wurden, gehören:

Reduktion der Scope-1+2-Emissionen um 17% (-12 500 Tonnen CO2e) gegenüber dem Ausgangswert, entsprechend der Initiative Science Based Targets (SBTi) und dem Klimaschutzplan

Steigerung der Solarenergieerzeugung vor Ort um 550% dank umfangreicher Investitionen in Solarmodule in Produktionsstätten in Asien

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitserklärungen und -zertifizierungen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 322 erhöht

164 Hochrisikolieferanten wurden im Rahmen des Supplier Sustainability Engagement Programm des Unternehmens bewertet

Verpflichtung, im Rahmen der Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte zusammen mit Save the Children Schweiz über einen Zeitraum von zehn Jahren rund CHF 1 Mio. in ein Projekt zur Überwindung von Kinderarbeit in der Demokratischen Republik Kongo zu investieren

Rückgang der meldepflichtigen Verletzungen um rund 21% im Vergleich zum Vorjahr

Diese letzte Verbesserung zeigt, dass die Sicherheit der Mitarbeitenden für dormakaba höchste Priorität hat. Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine globale Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie ein, wodurch über 77% der Standorte Risikobewertungen durchführten und über 65% der Standorte Aktionspläne entwickelten zur Erfüllung der Richtlinie.

„Unsere Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit betrachten wir als Investitionen, um aktuelle Kundenbedürfnisse zu erfüllen und zukünftige Marktchancen zu nutzen“, sagt Till Reuter, CEO von dormakaba. „Die im jüngsten Nachhaltigkeitsbericht vorgestellten Initiativen unterstreichen unser Engagement, die besten Zutrittslösungen zu entwickeln, die unserer Gesellschaft zugutekommen und gleichzeitig den Planeten schützen. Wir haben Fortschritte erzielt, und ich freue mich darauf, weitere Verbesserungen in unserer Branche voranzutreiben.“

dormakaba entwickelt nachhaltige Lösungen wie den Door Efficiency Calculator (DEC), der Kunden hilft, die unterschiedlichen langfristigen Vorteile und Umweltauswirkungen verschiedener Zutrittsysteme zu verstehen. Das Tool bietet eine detaillierte Analyse der Effekte auf den Luftstrom, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen eines Gebäudes sowie die geschätzten langfristigen Kosten, so dass sie vergleichen können, welche dormakaba Lösung am besten geeignet ist. Im Jahr 2023/24 wurde das DEC in 18 Ländern eingeführt, und über 250 Vertriebsmitarbeiter wurden geschult, um die Kunden zu unterstützen.

Das Unternehmen verbesserte die Transparenz in der Lieferkette durch die Entwicklung einer robotergestützten Prozessautomatisierung zur Vereinfachung und Beschleunigung der Kommunikation mit Tausenden von Zulieferern im Rahmen mit den vorgeschriebenen Nachhaltigkeitsbewertungen. Seit 2019 hat dormakaba fast 32% seiner Hochrisikolieferanten bewertet. Darüber hinaus hat dormakaba ein Risikomanagementsystem für Menschenrechtsfragen eingeführt, um seine Standorte nach Risiken zu klassifizieren und Prioritäten für Sorgfaltsmassnahmen zu setzen.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023/24 enthält eine Analyse auf Basis der Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), die sich mit Klimarisiken und -chancen im gesamten Unternehmen befasst und einen szenario-basierten Ansatz verfolgt. An der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre am 10. Oktober 2024 wird zum ersten Mal verbindlich über den Bericht abgestimmt werden.

Für seine laufenden Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit hat das Unternehmen mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter eine Goldmedaille von EcoVadis, die Aufnahme in die Liste der "World's Most Sustainable Companies 2024" des TIME-Magazins und die Einstufung als einer der "Europe's Climate Leaders" der Financial Times. Darüber hinaus hat dormakaba den Prime Status von ISS-ESG Corporate Rating und ein AA-Rating von MSCI erhalten.

Auch im kommenden Geschäftsjahr wird dormakaba seinen Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit weiter fortsetzen. Weitere Einzelheiten finden Sie im dormakaba Nachhaltigkeitsbericht 2023/24.

Weitere Informationen für: Sustainability Medien Stephanie Ossenbach Patrick Lehn Group Sustainability Officer Press Officer T: +41 79 527 34 35 T: +41 44 818 92 86 stephanie.ossenbach-keller@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com

Download Bereich

Medienmitteilung PDF

Disclaimer

Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“, „angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wieder beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige.

Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: dormakaba Holding AG Hofwisenstrasse 24 8153 Rümlang Schweiz Telefon: +41 448189011 E-Mail: info@dormakaba.com Internet: https://www.dormakabagroup.com ISIN: CH0011795959 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1980985

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1980985 04.09.2024 CET/CEST