Netflix für unter 700 Dollar? Warum das deine nächste smarte Investition sein könnte

Streaming hat die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, revolutioniert. Du kennst das sicherlich: Früher haben wir uns an Fernsehzeiten gehalten, heute wählen wir, was und wann wir sehen wollen. Netflix (WKN: 552484) hat diesen Wandel maßgeblich vorangetrieben und dominiert seit Jahren den Markt. Die Aktie des Unternehmens ist für viele Investoren ein heißes Eisen. Doch ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um in Netflix zu investieren?

Ein Rekordhoch für Netflix

Am 20. August 2024 erreichte die Netflix-Aktie einen neuen Höchststand von 698,54 US-Dollar. Das letzte Mal, dass die Aktie so hoch stand, war im November 2021. Doch dieser neue Höhepunkt kam nicht aus dem Nichts: Netflix hat es geschafft, seine Werbeeinnahmen um beeindruckende 150 % im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Diese Entwicklung zeigt, dass Netflix nicht nur weiterhin wächst, sondern auch seine Marktposition in einem zunehmend umkämpften Markt ausbaut.

Diese Rekordwerte sind jedoch nicht nur das Ergebnis kurzfristiger Trends. Netflix hat es verstanden, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und damit eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum zu legen. Besonders die Einführung des werbefinanzierten Abonnements hat sich als geschickter Schachzug erwiesen. Dieses Modell spricht eine preisbewusste Zielgruppe an und erschließt gleichzeitig zusätzliche Werbeeinnahmen. Doch warum sollte dich das interessieren? Ganz einfach: Wenn ein Unternehmen wie Netflix seine Einnahmen so schnell steigert, hat das direkte Auswirkungen auf den Aktienkurs – und auf dein potenzielles Investment.

Warum das Content-Angebot von Netflix weiterhin überzeugt

Wenn es um Inhalte geht, hat Netflix die Nase vorn. Das Unternehmen hat es geschafft, durch kontinuierliche Investitionen in hochwertige und diverse Inhalte eine breite Zuschauerbasis zu binden. Die kommenden Monate versprechen ein wahres Feuerwerk an neuen Inhalten: Die Rückkehr von Publikumslieblingen wie Squid Game, Wednesday und Outer Banks dürfte die Zuschauerzahlen weiter in die Höhe treiben. Doch damit nicht genug: Mit Blockbustern wie Happy Gilmore 2 und Live-Events wie WWE Raw und den NFL-Weihnachtsspielen sichert sich Netflix weiterhin die Aufmerksamkeit und Loyalität seiner Abonnenten.

Doch was bedeutet das für dich als Investor? Ganz einfach: Mehr Content bedeutet mehr Abonnenten, und mehr Abonnenten bedeuten mehr Einnahmen. Netflix versteht es, Inhalte zu produzieren, die nicht nur einschlagen, sondern auch langfristig binden. Das ist ein entscheidender Vorteil in einem Markt, der zunehmend von Konkurrenzdruck geprägt ist.

Die Konkurrenz schläft nicht

Natürlich ist Netflix nicht der einzige Spieler im Streaming-Geschäft. Unternehmen wie Comcast und Disney haben ebenfalls beeindruckende Zahlen vorgelegt. Comcast konnte die Zahl seiner Abonnenten bei Peacock um satte 38 % steigern, während Disney in diesem Jahr erstmals Gewinne im Streaming-Bereich verzeichnete. Doch trotz dieser Konkurrenz bleibt Netflix der unangefochtene Marktführer mit einer beeindruckenden Zahl von 277,7 Mio. Abonnenten weltweit.

Was macht Netflix also anders? Warum hat das Unternehmen trotz starker Konkurrenz weiterhin die Nase vorn? Ein entscheidender Faktor ist die Markenloyalität. Netflix hat es geschafft, sich als die Go-to-Plattform für Streaming zu etablieren. Wenn man an Streaming denkt, denkt man an Netflix. Das ist eine Position, die schwer zu erschüttern ist, und sie bietet dem Konzern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.

Die Risiken der Netflix-Aktie

Netflix hat in den vergangenen Jahren viele Erfolge gefeiert, aber es gibt auch Risiken, die du als potenzieller Investor nicht übersehen solltest. Die beeindruckende Marktkapitalisierung von über 300 Mrd. US-Dollar hat ihre Schattenseiten. Zwar hat Netflix mit dem werbefinanzierten Abonnementmodell eine neue Einnahmequelle erschlossen, doch das Wachstum der Free-Cashflow-Rendite bleibt mit 2 bis 3 % relativ gering. Das bedeutet, dass Netflix jährlich nur etwa 6 bis 7 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow generiert – was angesichts der hohen Bewertung des Unternehmens eine Herausforderung darstellt.

Ein weiteres Risiko ist die zunehmende Konkurrenz im Streaming-Markt. Zwar konnte Netflix seinen Anteil an der Bildschirmzeit in den USA leicht auf 8,4 % erhöhen, aber Konkurrenten wie YouTube (9,9 %) und Disney+ gewinnen stetig an Boden. Das könnte das zukünftige Wachstum des Streaming-Champs bremsen und die Gewinnmargen unter Druck setzen.

Doch das vielleicht größte Risiko für Netflix ist die wachsende Verschuldung. Das Unternehmen hat seine langfristigen Schulden seit 2016 mehr als vervierfacht – von 3,4 Mrd. US-Dollar auf 14,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023. Diese Schulden wurden größtenteils zur Finanzierung des rasanten Wachstums und der Produktion neuer Inhalte aufgenommen. Während das Unternehmen dadurch seine Marktposition stärken konnte, bleibt die Frage, wie nachhaltig dieses Modell langfristig ist.

Die Netflix-Bilanz: Ein Blick hinter die Kulissen

Um die Zukunft von Netflix besser einschätzen zu können, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Bilanz des Unternehmens. Ein auffälliger Trend ist der starke Anstieg der liquiden Mittel. Ende 2016 hatte Netflix noch fast 1,5 Mrd. US-Dollar auf der hohen Kante, doch bis Ende 2023 stieg dieser Betrag auf beeindruckende 7,1 Mrd. US-Dollar an. Diese starke Liquiditätsposition gibt Netflix die finanzielle Flexibilität, weiter in hochwertige Inhalte zu investieren und mögliche Marktveränderungen abzufedern.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist die Entwicklung des Eigenkapitals. Während das Eigenkapital 2016 noch bei 2,7 Mrd. US-Dollar lag, erreichte es Ende 2023 beeindruckende 20,6 Mrd. US-Dollar. Dieser Anstieg zeigt, dass Netflix trotz seiner Schulden solide Werte aufbaut und sein Vermögen effizient einsetzt. Dies ist ein positives Zeichen für Investoren, die auf langfristige Wertsteigerung setzen.

Interessanterweise hat Netflix in den vergangenen Jahren auch sein Immobilienportfolio ausgebaut. Während das Unternehmen 2016 noch kaum in Immobilien investierte, stieg der Wert der Grundstücke und Gebäude bis 2023 auf 469 Mio. US-Dollar an.

Langfristige Perspektiven: Warum Netflix gut aufgestellt ist

Ein wichtiges Plus sind die strategischen Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen. Durch Kooperationen mit Anbietern wie T-Mobile in den USA, Vodafone in Europa oder Jio in Indien kann Netflix seine Reichweite weiter ausbauen. Diese Partnerschaften sind besonders in Regionen wie Asien und Europa wichtig, wo Netflix noch Potenzial hat, neue Abonnenten zu gewinnen. Solche Deals bieten dem Unternehmen nicht nur eine größere Nutzerbasis, sondern auch eine Stabilisierung der Einnahmen durch langfristige Verträge.

Ein weiterer Punkt, der für Netflix spricht, ist die hohe Marktdurchdringung. In den USA hält Netflix rund 25 % des Streaming-Marktes – nur knapp hinter YouTube. Auch wenn der Wettbewerb härter wird, hat Netflix den Vorteil, dass es mehr Abonnenten hat als die meisten anderen Dienste und somit bessere Verhandlungspositionen gegenüber Partnern hat.

Die Netflix-Aktie hat noch Luft nach oben

Nach meinen Berechnungen liegt der faire Wert der Netflix-Aktie bei 792 US-Dollar. Das ist ein Wert, der auf einer detaillierten DCF-Analyse (Discounted Cash Flow) basiert, bei der die zukünftigen Cashflows des Unternehmens auf den heutigen Wert abgezinst werden. Im Vergleich dazu liegt der aktuelle Aktienkurs bei 698 US-Dollar. Das bedeutet, dass die Aktie derzeit um etwa 12 % unterbewertet ist – ein interessantes Potenzial, das du im Auge behalten solltest.

Die zugrunde liegenden Annahmen der DCF-Analyse basieren auf bullishen Szenarien. Netflix wird dabei voraussichtlich in den nächsten Jahren weiterhin stark wachsen, wobei die Umsätze auf 75 Mrd. US-Dollar steigen könnten. Gleichzeitig erwarte ich, dass die Gewinnmargen stabil bleiben, was zu einem Anstieg des Nettogewinns auf beeindruckende 15 Mrd. US-Dollar führen könnte.

Natürlich hängt das alles von verschiedenen Faktoren ab, wie der Entwicklung des Marktes insgesamt und der Fähigkeit von Netflix, seine ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen. Aber die Chancen stehen aus meiner Sicht gut, dass du von einem Investment in Netflix profitieren könntest.

Mein Fazit

Zusammenfassend erkenne ich, dass die Netflix-Aktie aktuell eine spannende Investmentchance bietet, trotz der Herausforderungen durch hohe Bewertung und zunehmenden Wettbewerb. Mit einer potenziellen Unterbewertung und soliden Wachstumsaussichten könnte sich ein Einstieg lohnen. Natürlich gibt es auch Risiken, wie die hohen Schulden und der Druck durch Konkurrenten, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Wer jedoch bereit ist, diese abzuwägen, findet in Netflix eine attraktive Möglichkeit, von den weiteren Erfolgen des Streaming-Giganten zu profitieren. Netflix hat gezeigt, dass es in der Lage ist, sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten und seine Marktposition kontinuierlich zu stärken.

