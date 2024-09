Aufsichtsratschef Kaeser: Daimler Truck soll führend bei der Marge werden

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Daimler-Truck-Aufsichtsratschef Joe Kaeser hat den Wettbewerbern den Kampf angesagt. "Mittel- bis langfristig wollen wir nicht nur der größte Truck-Anbieter der westlichen Welt sein, sondern auch margenführend", sagte der Chefaufseher am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, die im Zuge der Ernennung von Karin Radström zur Konzernchefin stattfand. Es gebe keinen Grund, weshalb Daimler Truck absehbar hinter anderen Anbietern zurückstehen sollte. Kaeser verwies auf die operative Marge einiger Wettbewerber von bis zu 15 Prozent. Ob das aber auch in den kommenden Jahren die Zielmarke sei, lies er offen. Daimler Truck strebt im laufenden Jahr eine bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern von 8 bis 9,5 Prozent an.

Am Mittwochabend hatte Daimler Truck Vorstandsmitglied Karin Radström (45) mit Wirkung vom 1. Oktober zur neuen Vorsitzenden bestellt. Sie folgt damit auf Daimler-Urgestein Martin Daum (64), der sein Amt vorzeitig niederlegen und mit Ablauf des 31. Dezember dieses Jahres kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit ausscheiden wird. Kaeser betonte, dass der Anlass für den Wechsel an der Konzernspitze ausschließlich mit dem auslaufenden Vertrag von Daum zusammenhänge./lew/mis