Großaufträge aus den USA für Scheinwerferspezialist Hella

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferspezialist Hella hat in den USA Aufträge für Elektronik- und Lichtprojekte für mehr als zwei Milliarden Euro erhalten. Serienanlauf der Produktion für den nicht näher genannten US-Automobilhersteller soll binnen zwei bis vier Jahre in Mexiko erfolgen, teilte das Unternehmen mit, das seit Anfang 2022 zum französischen Autozulieferer Forvia gehört. Zum Vergleich: 2024 peilt Hella einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz zwischen rund 8,1 und 8,6 Milliarden Euro an.

Bei einem der Aufträge gehe es um ein digitales Fahrzeugzugangssystem zum freihändigen Öffnen, Schließen und Motorstart. Daneben gebe den bisher größten Einzelauftrag für Lichtelektronik./mis/nas