Niederlande erhöhen Verteidigungsausgaben - Ziel sind Nato-Vorgaben

Amsterdam (Reuters) - Die neue Regierung in den Niederlanden kommt dem selbstgesteckten Ziel näher, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben - wie es auch die Nato-Vorgaben vorsehen.

In den kommenden Jahren würden sich die Investitionen in die Armee um über zehn Prozent erhöhen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Die Verteidigungsausgaben werden demnach um 2,4 Milliarden Euro auf rund 24 Milliarden Euro erhöht. Angeschafft werden sollen Panzer, Kampfflugzeuge, Fregatten und Luftabwehrsysteme.

Damit folgt die seit Mai amtierende rechtsgerichtete Regierung in Den Haag anderen europäischen Staaten wie Deutschland, die nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ihre Rüstungsausgaben deutlich erhöht haben. Eine Mindestanforderung ist das Ziel des westlichen Militärbündnisses Nato, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das Militär auszugeben. Die Niederlande seien nun auf dem besten Weg, zum ersten Mal, dieses Ziel zu erreichen, erklärte die Regierung.

