USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinkt leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas gesunken. Die Hilfsanträge verringerten sich um 5.000 auf 227.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 230.000 Anträgen gerechnet. Der Wert der Vorwoche wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 232.000.

An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge stark beachtet, weil sie als zeitnaher Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Die Zahl der Hilfsanträge bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf einen eher robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli hatte allerdings einen unerwartet schwachen Stellenzuwachs gezeigt und mit 4,3 Prozent die höchste Arbeitslosenquote seit fast drei Jahren, was heftige Kursreaktionen an den Börsen zur Folge hatte.

Der US-Arbeitsmarktbericht für August steht am Freitag auf dem Programm. Sollte er erneut unerwartet schwach ausfallen, dürfte dies die Spekulationen auf stärkere Zinssenkungen durch die Fed anheizen./jkr/jsl/stk