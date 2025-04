USA: Auftragseingänge für langlebige Güter steigen unerwartet deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im März unerwartet deutlich gestiegen. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 9,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 2,0 Prozent erwartet.

Der Anstieg im Vormonat wurde leicht nach unten revidiert. Der Zuwachs lag demnach bei 0,9 Prozent, nachdem zuvor ein Anstieg um 1,0 Prozent gemeldet worden war.

Verantwortlich für den Anstieg im März sind sehr starke Auftragseingänge bei den Flugzeugherstellern. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stagnierten die Aufträge im März. Hier war ein Plus von 0,3 Prozent erwartet worden. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,1 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen.

"Zwar gibt es aufgrund der Zollpolitik hinsichtlich der weiteren Perspektiven des Verarbeitenden Gewerbes Verunsicherung, zunächst aber scheint die wirtschaftliche Verfassung der US-Industrie solide", schreiben Experten der Helaba. "Die Daten werden die US-Notenbank wohl in ihrer abwartenden Haltung bezüglich Zinssenkungen bestärken." US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Druck auf die Fed erhöht und Zinssenkungen gefordert./jsl/jkr/jha/