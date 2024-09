EQS-News: Erste Tranche einer besicherten Anleihe als Teil der Zwischenfinanzierung erfolgreich begeben

Berlin, 6. September 2024 – In Umsetzung der Mitteilung von Mitte August 2024 ist es ACCENTRO gelungen, sich von einem Teil seiner Anleihegläubiger (die „finanzierenden Anleihegläubiger“) über die Ausgabe einer besicherten Anleihe einer Tochtergesellschaft weitere finanzielle Mittel zu sichern. Nach dem Abschluss konstruktiver Verhandlungen haben die finanzierenden Anleihegläubiger nunmehr die erste Tranche der von der ACCENTRO 2. Wohneigentum GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der ACCENTRO, ausgegebenen besicherten Anleihe in Höhe von EUR 9,8 Mio. übernommen. ACCENTRO wird aus den Erlösen der ersten Tranche insbesondere die Zinszahlung der Anleihe 2020/2026 von August 2024 leisten. Die Zahlung ist derzeit für den 10. September 2024 geplant.



Zudem befindet sich ACCENTRO gegenwärtig in fortgeschrittenen, konstruktiven Verhandlungen mit den finanzierenden Anleihegläubigern für die Zeichnung von zwei weiteren Tranchen in Höhe von zusammen EUR 9,4 Mio. ACCENTRO rechnet in den nächsten Tagen mit der Unterzeichnung der entsprechenden Kreditzusagen. Diese stehen unter dem Vorbehalt aufschiebender Bedingungen, an deren Erfüllung ACCENTRO derzeit arbeitet. Parallel hierzu werden die Verhandlungen mit den Anleihegläubigern über eine gesamtheitliche Restrukturierung fortgesetzt.