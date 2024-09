USA: Arbeitslosigkeit geht etwas zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im August nach dem Drei-Jahres-Hoch im Vormonat wieder etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit ist sie unter die höchste Quote seit Oktober 2021 gefallen, die im Juli bei 4,3 Prozent erreicht worden war. Analysten hatten im Schnitt mit dem leichten Rückgang der Quote gerechnet.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gilt als mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anzeichen einer Schwäche des Arbeitsmarktes kann an den Finanzmärkten als Signal für sinkende Zinsen durch die Fed gedeutet werden. Obwohl sich zuletzt erste Anzeichen einer Schwäche gezeigt haben, bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt eher robust.

Die Fed hat bereits klare Hinweise für eine erste Zinssenkung nach der großen Inflationswelle Mitte September gegeben. Das Ausmaß und die Abfolge künftiger Zinsschritte hänge aber von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten ab, haben US-Währungshüter zuletzt immer wieder deutlich gemacht./jkr/jsl/mis