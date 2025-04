Roche will in USA 50 Milliarden Dollar investieren

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche will in den nächsten fünf Jahren 50 Milliarden Dollar in den USA investieren.

Die Investitionen sollen zur Schaffung von mehr als 12.000 neuen Arbeitsplätzen führen, darunter fast 6500 Jobs im Bau sowie 1000 Arbeitsplätze bei Roche, wie das Basler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Konzern beschäftige in acht US-Bundesstaaten bereits 25.000 Mitarbeiter. Sobald alle neuen und erweiterten Produktionskapazitäten in Betrieb genommen sind, wird Roche mehr Medikamente aus den USA exportieren als importieren.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)